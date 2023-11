V Británii vydražili jedálny lístok večere podávanej na Titanicu

Londýn 12. novembra (TASR) - Výtlačok menu večere podávanej cestujúcim prvej triedy parníka Titanic predali v aukcii za viac ako 95.000 eur. Podľa agentúry AFP to v nedeľu uviedol Andrew Aldridge z z aukčného domu Henri Aldridge & Son.



Predpokladalo sa, že unikátny jedálny lístok večere 11. apríla 1912 by sa mohol predať za 57.000 až 79.000 eur.



Ako dodala AFP, v ponuke pre cestujúcich 1. triedy boli rôzne pokrmy vrátane ustríc, špargľovej krémovej polievky, jahňaciny s mätou alebo kačacieho mäsa vo vínovej omáčke. Večera sa podávala krátko po vyplávaní lode z Írska.



Jedálny lístok je zdobený červeným logom spoločnosti White Star Line. Písmo vytlačené zrejme zlatou farbou už nie je dobre viditeľné. Celkový stav jedálneho lístka by mohol poukazovať na to, že bol vystavený ľadovým vodám severného Atlantiku, takže buď opustil loď s niektorým z preživších, ktorý bol pred svojou záchranou vystavený morskej vode, alebo sa zachoval v osobných veciach niektorej z obetí, doplnila AFP.



Podľa Aldridgea panuje presvedčenie, že ide o jediný zachovaný exemplár jedálneho lístka 1. triedy Titanicu z 11. apríla 1912. Našiel sa v 60. rokoch 20. storočia vo fotoalbume, ktorý patril zosnulému kanadskému amatérskemu historikovi Lenovi Stephensonovi.



V rámci aukcie, ktorá sa konala v sobotu v aukčnom dome Henry Aldridge & Son vo Wiltshire v juhozápadnom Anglicku, boli v ponuke aj ďalšie predmety spojené s Titanicom, napríklad vreckové hodinky švajčiarskej výroby patriace cestujúcemu menom Sinai Kantor, ktoré sa predali za 97.000 libier, či palubná prikrývka s tartanovým vzorom pravdepodobne použitá počas záchrannej operácie. Tá sa vydražila za 96.000 libier.



Titanic (RMS Titanic) bol luxusný zaoceánsky parník triedy Olympic patriaci spoločnosti White Star Line. Jeho úlohou mal byť prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Stroskotal už počas svojej prvej plavby, keď sa 14. apríla 1912 o 23.40 h zrazil s ľadovcom. Po necelých troch hodinách, nad ránom 15. apríla, parník klesol ku dnu. Pri lodnom nešťastí prišlo o život okolo 1455 cestujúcich a členov posádky. Príčinou vysokého počtu obetí bol nedostatok záchranných člnov a súhra ďalších okolností.