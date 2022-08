V Británii začala platiť štvordňová výstraha pred vysokými horúčavami

Londýn 11. augusta (TASR) - V niektorých častiach Anglicka a Walesu vstúpila vo štvrtok do platnosti štvordňová výstraha pred "extrémnymi horúčavami". Teploty môžu prekročiť 35 stupňov Celzia a podľa varovania britského meteorologického ústavu Met Office to môže spôsobiť problémy s dodávkami vody a dopravnými službami, informuje tlačová agentúra Reuters.



Met Office ďalej uviedol, že jantárová výstraha - druhá najprísnejšia po červenej - potrvá do konca nedele, a upozornil, že ľudia citliví na extrémne horúčavy by mohli čeliť nepriaznivým zdravotným následkom.



Britskí meteorológovia predpovedajú, že teploty v piatok dosiahnu 35 stupňov Celzia, v sobotu to môže byť na niektorých miestach ešte o jeden stupeň viac. Na väčšine územia Anglicka a Walesu, ako aj vo východných častiach Severného Írska a Škótska, bude podľa predpovede vo štvrtok prevládať "slnečné a horúce alebo veľmi horúce" počasie.



Anglicko má za sebou historicky najsuchší júl (od roku 1935), keď teploty prvýkrát prekročili 40 stupňov Celzia. Opäť to upriamilo pozornosť na dôsledky klimatickej zmeny. Británia nie je zvyknutá na takéto vysoké teploty a preto zápasila s výpadkami elektrickej energie, poškodením letiskových dráh a železničných tratí, ako aj s desiatkami požiarov v Londýne.



Britský minister životného prostredia George Eustice v stredu vyzval vodárenské spoločnosti, aby prijali opatrenia na ochranu zásob vody a bojovali proti následkom dlhotrvajúceho sucha.