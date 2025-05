V Británii sa začali oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny

Londýn 5. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. a ďalší členovia kráľovskej rodiny sa v pondelok zúčastnili na začiatku štvordňových osláv 80. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom v Spojenom kráľovstve. Z balkóna Buckinghamského paláca sledovali vojenskú prehliadku a prelet akrobatickej skupiny The Red Arrows a vojenského letectva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Centrom Londýna pochodovalo viac ako 1300 príslušníkov britských ozbrojených síl a pri prechode pred Buckinghamským palácom im vzdal hold Karol III. spolu s manželkou Kamilou, princeznou Annou a princom Williamom s manželkou Catherine a ich deťmi Georgeom, Charlotte a Louisom.



Do prehliadky sa zapojili aj vojaci z USA, Francúzska a Nemecka. Ukrajinské ozbrojené sily niesli vlajku svojej krajiny na znak pokračujúcej podpory Británie pre Ukrajinu vo vojne s Ruskom.



Britský premiér Keir Starmer sa v liste poďakoval britským veteránom. „Chcem, aby ste vedeli: celý národ je inšpirovaný vašim príkladom nezištnej obetavosti... Tento týždeň vám krajina ukáže, akí sme vám všetci vďační. Pretože vieme, že bez vašej služby by sloboda, mier a radosť, ktoré tieto oslavy stelesňujú, neboli možné,“ uviedol v liste, ktorý zverejnila britská vláda.



Buckinghamský palác neskôr v pondelok na stretnutie pri čaji pozval asi 50 veteránov z obdobia druhej svetovej vojny.