V Británii začali vyšetrovať charitatívnu organizáciu princa Charlesa

Londýn 16. februára (TASR) - Britská Metropolitná polícia (MPS) v stredu oznámila, že začala vyšetrovať charitatívnu organizáciu The Prince's Foundation britského princa Charlesa pre jej údajnú pomoc saudskoarabskému podnikateľovi. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



MPS uviedla, že rozhodnutie začať vyšetrovanie prijala na základe vyhodnotenia správ zo septembra 2021. Média vtedy informovali, že bývalý riaditeľ Charlesovej charitatívnej organizácie Michael Fawcett údajne vybavoval pre istého saudskoarabského podnikateľa britské občianstvo a čestný titul výmenou za to, že milionár prispeje obrovskými sumami peňazí na projekty princovej nadácie.



Polícia zatiaľ podľa svojich vyjadrení v spojitosti s vyšetrovaním nikoho nezatkla a ani nevypočúvala.



Fawcett zo svojej funkcie odstúpil minulý rok po vnútornom vyšetrovaní obvinení z pomoci tomuto saudskoarabskému občanovi.



Tento podnikateľ, Mahfúz Maraj Mubárak bin Mahfúz, podľa AFP akékoľvek previnenia odmieta.



Exriaditeľa Fawcetta vymenovali do čela nadácie v roku 2018 po reorganizácii Charlesových charitatívnych organizácií. Predtým pôsobil ako osobný komorník princa Charlesa.



V roku 2003 čelil obvineniam "z finančného pochybenia pri predaji nechcených kráľovských darov", pripomenula AFP. V tejto súvislosti však Fawcetta zbavili obvinení.