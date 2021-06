V Británii začína vysielať nová spravodajská televízna stanica GB News

Londýn 13. júna (TASR) - Po mesiacoch príprav začne v nedeľu večer vo Veľkej Británii vysielať nová spravodajská televízna stanica GB News. Podľa svojho riaditeľa Andrewa Neila pôjde o konzervatívno-populistickú odpoveď na verejnoprávnu BBC, ktorá si zakladá na svojej nestrannosti. GB News sa zameria na divákov, ktorí sa cítia "vynechaní a nevypočutí", píše agentúra DPA.



Neil, ktorý kedysi pôsobil v BBC, odmieta obavy, že by sa GB News mohla stať britským náprotivkom americkej televízie Fox News, ktorá má blízko k republikánom. V jej vysielaní sa objaví niekoľko známych tvárí, ktoré predtým pracovali pre BBC, Sky News alebo ITV. V júli chce, podobne ako BBC, spustiť aj rozhlasovú stanicu. GB News podporujú investori z USA, ako napríklad mediálna skupina Discovery.



Vysielanie GB News sa začne o 21.00 h SELČ - súčasne s hlavnou spravodajskou reláciou BBC - špeciálnym programom Welcome to GB News (Vitajte v GB News), po ktorom bude nasledovať talkshow. Spočiatku sa neplánuje 24-hodinové vysielanie. V pondelok sa program začne o 07.00 h SELČ ranným blokom, kde sa bude diskutovať o problémoch, ktoré Britániu skutočne trápia, "a nie o politike vo Westministri". Je to narážka na londýnsku štvrť Westminster, kde sa nachádza sídlo britského parlamentu a politické centrum Británie, je však aj synonymom rezervovanosti politickej triedy.



Verejnoprávna BBC sa opakovane stáva terčom kritiky politikov. Britský premiér a zástanca brexitu Boris Johnson sa sťažoval na údajnú proeurópskosť BBC, zatiaľ čo členovia jeho Konzervatívnej strany jej vyčítajú nedostatok patriotizmu.



BBC navyše prichádza o príjmy. Najdôležitejším zdrojom financovania sú koncesionárske poplatky. Televízne a rozhlasové programy sleduje čoraz menej mladých ľudí a naopak pribúda ľudí nad 75 rokov, ktorí koncesionárske poplatky nemusia platiť.