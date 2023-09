Briti zadržali podozrivého v prípade mŕtvej migrantky vo Francúzsku

Londýn 27. septembra (TASR) - V Spojenom kráľovstve zadržali v stredu 21-ročného muža v súvislosti s utorkovým nálezom mŕtvej migrantky na francúzskom pobreží. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Národná kriminálna agentúra Spojeného kráľovstva uviedla, že štátny príslušník Sudánu je podozrivý z nelegálneho vstupu a napomáhania nelegálnej imigrácii v prístavnom meste Dover na juhu Anglicka. Zadržaný mal riadiť loď, ktorá v utorok preplávala do vôd Spojeného kráľovstva.



"Národná kriminálna agentúra sa prioritne zameriava na príslušné zločinecké siete a v spolupráci s francúzskymi partnermi sa snaží identifikovať osoby, ktoré sú zodpovedné za túto tragickú smrť," povedal zástupca riaditeľa agentúry Craig Turner.



Telo migrantky z Eritrey našli v utorok na pláži pri prístavnom meste Calais na severe Francúzska. Francúzske námorné úrady v noci na utorok hlásili viacero pokusov o prekročenie Lamanšského prielivu.



Tento rok sa z Francúzska do Británie dostalo cez more takmer 24.000 ľudí, píše AFP. Vláda Spojeného kráľovstva navrhla radikálne opatrenia s cieľom zastaviť lode s migrantmi a prisľúbila bližšiu spoluprácu s Francúzskom v boji proti prevádzačom.