V Británii zadržali pravicového aktivistu kvôli závažnému napadnutiu

Londýn 4. augusta (TASR) - Britská polícia v pondelok uviedla, že zadržala krajne pravicovo orientovaného aktivistu Tommyho Robinsona pre podozrenia z napadnutia, ku ktorému údajne došlo ešte minulý týždeň na jednej z vlakových staníc v metropole Londýn. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Britská dopravná polícia vo vyhlásení spresnila, že 42-ročného podozrivého zadržala na letisku Luton severne od Londýna „v spojitosti s útokom na stanici St. Pancras z 28. júla“.



„Muž bol predvolaný na výsluch po tom, čo 29. augusta v skorých ranných hodinách odišiel z krajiny na Tenerife po incidente na stanici St. Pancras,“ uviedla polícia.



Hoci sa vo vyhlásení Robinson priamo nespomínal, objavil sa na videu so zaznamenaným incidentom na spomínanej stanici. Videozáznam bol v priebehu minulého týždňa široko zdieľané na sociálnych sieťach.



Je na ňom vidieť, ako Robinson, ktorého skutočné meno je Stephen Yaxley-Lennon, kráča vedľa nehybne ležiaceho muža na podlahe a tvrdí, že tento muž „na neho zaútočil“.



Polícia ho v pondelok zadržala po tom, čo priletel späť do Británie z Portugalska, „pre podozrenie z ťažkého ublíženia na zdraví“. Následne bol vzatý do väzby s účelom výsluchu.



Robinson sa stal zástancom krajne pravicových a protiimigračných frakcií, píše AFP.



Tento bývalý futbalový fanúšik, ktorý v roku 2009 založil krajne pravicovú Anglickú obrannú ligu (EDL), bol opakovane odsúdený za narušenie verejného poriadku a pohŕdanie súdom. Obviňovaný je tiež z podnecovania rasovo motivovaných nepokojov, ktoré otriasli krajinou v roku 2024. Robinson tieto obvinenia popiera.