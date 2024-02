V Británii zadržali ruského exgubernátora mesta Sevastopol

Londýn/Praha 1. februára (TASR) - Úrady v Londýne zadržali bývalého ruského gubernátora anektovaného mesta Sevastopol Dmitrija Ovsiannikova. Tento 46-ročný Rus je podozrivý z porušenia sankčnej legislatívy. S odvolaním sa na denník The Times o tom vo štvrtok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ovsiannikov bol vzatý do väzby. Britská stanica BBC v tejto súvislosti poznamenala, že ide o nezvyčajnú situáciu: osoby zatknuté za nenásilné zločiny sú totiž v Británii skôr prepúšťané na kauciu.



Ovsiannikov viedol mesto anektované Ruskom v rokoch 2017 až 2019. Predtým i potom bol námestníkom ruského ministra priemyslu a obchodu. V roku 2020 bol zo svojho postu vo vláde odvolaný - údajne kvôli škandálu spojenému s jeho nedôstojným správaním sa na letisku v meste Iževsk.



Podľa denníka The Times bol bývalý gubernátor zadržaný vo svojom londýnskom dome. Pred súd postaví 20. februára a bude sa zodpovedať v kauze obvinení z obchádzania sankcií a otvorenia účtu v londýnskej banke, ako aj z vykonania štyroch platieb v celkovej výške 65.000 libier a vkladu 77.500 libier v hotovosti.



Spojené kráľovstvo uvalilo sankcie na Ovsiannikova koncom roka 2020. Jeho majetok v Británii bol zmrazený.



V roku 2023 bol Ovsiannikov rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vyškrtnutý zo sankčného zoznamu EÚ. Súd to odôvodnil tým, že Ovsiannikov už nezastáva funkcie, za ktoré bol sankcionovaný. Británia ho však na svojom sankčnom zozname ponechala.



Krymský polostrov a mesto Sevastopol boli v spornom referende v roku 2014 pripojené k Rusku. Ukrajina, ktorej tieto územia podľa medzinárodného práva patria, a drvivá väčšina krajín sveta neuznáva toto hlasovanie ako legitímne: uskutočnila sa totiž v rozpore s ukrajinskou legislatívou, po ovládnutí Krymu ruskou armádou a bez nezávislých pozorovateľov.