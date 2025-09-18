Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Zahraničie

V Británii zadržali tri osoby podozrivé zo špionáže pre Rusko

.
Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V meste Grays východne od Londýna zadržali 41-ročného muža a 35-ročnú ženu na tej istej adrese a 46-ročného muža v inom dome v tom istom meste.

Autor TASR
Londýn 18. septembra (TASR) - Britská polícia zadržala dvoch mužov a jednu ženu pre podozrenie zo špionáže a z napomáhania ruskej spravodajskej službe. Zadržali ich v grófstve Essex v juhovýchodnom Anglicku v rámci policajného vyšetrovania zameraného na boj proti terorizmu. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News a agentúry AFP.

„Všetci traja boli zadržaní pre podozrenie z napomáhania zahraničnej spravodajskej službe, čo je v rozpore s paragrafom tri zákona o národnej bezpečnosti,“ uviedla polícia.

V meste Grays východne od Londýna zadržali 41-ročného muža a 35-ročnú ženu na tej istej adrese a 46-ročného muža v inom dome v tom istom meste. Následne ich previezli na policajnú stanicu v Londýne.

Polícia obe adresy prehľadala, traja podozriví boli prepustení na kauciu a vyšetrovanie naďalej pokračuje.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti