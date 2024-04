Briti zadržali troch ľudí pre úmrtia migrantov v Lamanšskom prielive

Londýn 24. apríla (TASR) - Britské úrady zadržali troch ľudí podozrivých z porušeniach imigračných zákonov po tom, čo pri snahe preplaviť sa cez Lamanšský prieliv zahynulo v utorok päť ľudí vrátane dieťaťa. TASR o tom informuje podľa stredajších správ agentúr DPA a AFP.



Britská Národná kriminálna agentúra (NCA) uviedla, že vyšetrovatelia v súvislosti s incidentom vypočúvajú dvoch mužov zo Sudánu vo veku 19 a 22 rokov a 22-ročného podozrivého z Južného Sudánu. Úrady podozrivých zadržali v utorok a v stredu pre podozrenie z uľahčovania nelegálnej migrácie a nezákonného vstupu do Spojeného kráľovstva.



V utorok ráno zahynuli v mori neďaleko severofrancúzskeho mesta Wimereux traja muži, žena a jedno dieťa. Migranti sa nachádzali v preplnenej lodi, ktorej niekoľko sto metrov od pobrežia prestal pracovať motor. Mnohí migranti následne popadali do mora, pričom záchranným zložkám sa podarilo zachrániť asi 50 ľudí.



"Táto tragická nehoda opäť ukazujú na hrozbu, ktorú tieto prechody predstavujú pre život, a poukazuje na to, prečo je také dôležité zamerať na zločinecké gangy zapojené do ich organizácie," uviedol vyšetrovateľ Craig Turner z NCA.



Dodal, že NCA podporuje pri vyšetrovaní francúzsku políciu. "S našimi partnermi v Británii a vo Francúzsku spravíme všetko, čo môžeme, aby sme zaistili dôkazy, identifikovali ľudí zodpovedných za túto nehodu a postavili ich pred spravodlivosť," dodal.



Podľa agentúry DPA vypočuli už 55 ľudí, ktorí nehodu prežili.