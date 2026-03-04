< sekcia Zahraničie
V Británii zadržali troch mužov pre podozrenie zo špionáže pre Čínu
Autor TASR
Londýn 4. marca (TASR) — V Británii boli pre podozrenie zo špionáže pre Čínu zadržaní traja muži vo veku 39, 68 a 43 rokov, ktorých vypátrala protiteroristická polícia v Londýne a Walese, oznámil v stredu Scotland Yard. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a Press Association (PA).
Podľa polície sú traja muži podozriví zo špionáže pre čínsku vládu. V rámci zatýkania vykonali policajti niekoľko prehliadok. Okrem miest, kde podozrivých zadržali, boli prehľadané aj ďalšie tri nehnuteľnosti v Londýne, East Kilbride v Škótsku a v Cardiffe vo Walese. Ďalšie podrobnosti Scotland Yard zatiaľ neposkytol.
Jedným zo zadržaných je podľa agentúry PA manžel škótskej labouristickej poslankyne Joani Reidovej.
„Nikdy som nevidela nič, čo by naznačovalo, že môj manžel porušil zákon,“ povedala Reidová. Dodala, že nie je zapojená do obchodných záležitostí svojho manžela a nikdy nebola v Číne. „Pokiaľ viem, ako poslankyňa parlamentu som sa nikdy nestretla s čínskymi podnikateľmi, čínskymi diplomatmi ani vládnymi úradníkmi,“ uviedla.
Len pred niekoľkými týždňami britská vláda uvoľnila cestu pre kontroverzný projekt „superveľvyslanectva“ Číny v Londýne. Obrovský komplex sa stavia v centre Londýna neďaleko pevnosti Tower a v susedstve finančnej štvrte - na mieste, kde stála budova Kráľovskej mincovne. Kritici projektu sa obávajú, že čínska vláda by mohla komplex využiť ako základňu pre špionáž.
