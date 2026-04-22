V Británii zakázali predaja cigariet ľuďom narodeným po roku 2008
Londýn 21. apríla (TASR) - Obe komory britského parlamentu schválili návrh zákona, ktorý má osobám vo veku 17 rokov a mladším zakázať nákup cigariet počas celého ich života. Vláda zároveň získa nové právomoci v oblasti regulácie fajčenia a tabakových výrobkov. Potrebný je ešte kráľovský súhlas, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Cieľom opatrenia je zabrániť tomu, aby ľudia narodení po 1. januári 2009 začali fajčiť. Minister zdravotníctva Wes Streeting označil prijatie zákona za „historický moment pre zdravie národa“, ktorý povedie k „prvej generácii bez fajčenia, chránenej pred celoživotnou závislosťou a škodami“.
Po nadobudnutí platnosti zákon umožní vláde rozšíriť zákaz fajčenia z interiérov aj na vybrané vonkajšie priestory, napríklad detské ihriská či okolie škôl a nemocníc. Zároveň poskytne možnosť obmedziť príchute a balenie elektronických cigariet.
Opatrenie je súčasťou širšej snahy vlády posilniť prevenciu a zmierniť dlhodobý tlak na štátny zdravotnícky systém. Podobné kroky prijali aj iné krajiny. Nový Zéland v roku 2022 ako prvý zakázal predaj cigariet osobám narodeným po roku 2008, no nová konzervatívna vláda zákon v novembri 2023 zrušila. Maldivy vlani v novembri zakázali predaj cigariet ľuďom narodeným po 1. januári 2007.
