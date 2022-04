V Británii zakážu celebritám vystupovať v reklamách na hazard

Londýn 5.apríla (TASR) - Známi športovci, herci či influenceri, ktorých publikum tvoria najmä mladí ľudia, budú mať od začiatku októbra v Británii zakázané vystupovať v reklamách propagujúcich hazardné hry. V utorok to oznámil Britský výbor pre reklamnú prax (CAP), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ako spresnil riaditeľ CAP Shahriar Coupal, podľa nových pravidiel majú byť takéto reklamy zacielené najmä na dospelých ľudí.



Britské spoločnosti prevádzkujúce hazard – ktoré zaznamenali rozmach najmä počas lockdownu – sú v súčasnosti pod tlakom, aby podnikli niečo proti závislostiam od hazardných hier.



Štát prijal v nedávnej minulosti sériu opatrení zacielených na zníženie závislosti od hazardných hier. Medzi prijaté obmedzenia patrí zákaz používania kreditných kariet na stávky, uvedenie varovných správ do televíznych reklám o hazarde či obmedzenie vkladov do výherných automatov. Minimálny vek v britskej národnej lotérii zvýšili z 16 na 18 rokov.