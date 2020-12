V Británii zaočkovali počas prvého týždňa viac ako 130.000 obyvateľov

Londýn 16. decembra (TASR) - V Británii počas prvého týždňa zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 viac ako 130.000 obyvateľov, uviedla v stredu na svojej webovej stránke britská televízna stanica BBC.



Nadhim Zahawi, predstaviteľ britskej vlády poverený distribúciou vakcín, na sociálnej sieti Twitter napísal, že počas prvých siedmych dní sa dalo v Británii zaočkovať celkom 137.897 ľudí. Podľa neho je to pre vakcínu od spoločností BioNTech a Pfizer "veľmi dobrý začiatok".



Tieto údaje však nezahŕňajú osoby zaočkované všeobecnými lekármi a zdravotnými sestrami vo verejných zdravotníckych zariadeniach, ktoré očkovanie spustili v pondelok.



Koncom tohto týždňa by malo byť v krajine k dispozícii približne 200 očkovacích kliník. V nasledujúcich týždňoch by k nim malo pribudnúť ďalších 1000 takýchto zariadení.



Počas prvého týždňa sa na očkovacom programe zúčastnilo viac ako 70 nemocníc a ďalších desať sa pridalo tento týždeň.



Zahawi dodal, že tieto údaje sú predbežné a od budúceho týždňa by mali byť tieto údaje zverejňované.