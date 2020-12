V Británii zaočkovali prvú osobu vakcínou od Pfizer a BioNTech

Londýn 8. decembra (TASR) – Margaret Keenanová, 90-ročná britská seniorka, sa stala v utorok prvou osobou na svete, ktorá dostala vakcínu proti koronavírusu od spoločností Pfizer a BioNTech. Informovala o tom agentúra Reuters.



Keenanová bola zaočkovaná v miestnej nemocnici v meste Coventry v strednom Anglicku v utorok ráno o 7:31 SEČ, týždeň pred jej 91. narodeninami.



„Cítim sa veľmi privilegovane, že som sa stala prvou osobou, ktorú zaočkovali proti COVID-19," povedala dôchodkyňa. „Je to ten najlepší predčasný darček, aký som si mohla želať. Znamená to totiž, že sa konečne môžem tešiť, že na Nový rok strávim čas s rodinou a priateľmi, keďže som bola väčšinu roka sama," uviedla.



Britský Úrad pre reguláciu liekov v stredu 2. decembra oznámil, že vakcína od spoločností BioNTech a Pfizer je bezpečná na všeobecné použitie.



Spojené kráľovstvo si objednalo 40 miliónov dávok tejto vakcíny a prvých 800 000 je od utorka k dispozícii pre prvú fázu očkovania. Vakcínu distribuovali podľa agentúry DPA do 50 nemocníc, a to vzhľadom na jej logisticky náročné uskladnenie, keďže si vyžaduje teplotu mínus 70 stupňov Celzia.



Británia je prvou západnou krajinou, ktorá v rámci boja proti pandémii začala s rozsiahlym očkovaním svojej populácie.



Touto vakcínou sa v najbližších týždňoch nechá zaočkovať aj britská kráľovná Alžbeta II. Spolu s manželom princom Philipom (99) by mali dostať vakcínu v prvej fáze očkovania vzhľadom na svoj vek, keďže ju budú najskôr podávať rizikovým skupinám obyvateľstva vrátane seniorov či zdravotníckeho personálu. Očkovanie pomocou vlastných vakcín už spustili aj Čína a Rusko.