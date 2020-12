V Británii zaočkovali viac ako 600.000 obyvateľov proti koronavírusu

Londýn 25. decembra (TASR) - Viac ako 600.000 obyvateľov Veľkej Británie už dostalo prvú dávku vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech od spustenia očkovacieho programu proti nákaze koronavírusom v krajine začiatkom tohto mesiaca, uviedla agentúra Reuters odvolajúc sa na informácie zverejnené vo štvrtok britskou vládou.



"Počet ľudí, ktorí boli v Británii v období od 8. decembra do 20. decembra zaočkovaní, dosiahol 616.933," uvádza sa vo vyhlásení britského ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.



Británia povolila očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a BioNTech začiatkom tohto mesiaca ako prvá krajina na svete.



Británia si objednala celkovo 40 miliónov kusov vakcíny Pfizer. Minister zdravotníctva Matt Hancock očakáva, že do konca roka prídu do krajiny milióny kusov vakcíny.



Vláda uviedla, že očkovacie látky sa podávajú obyvateľom domovov sociálnych služieb, ľuďom vo veku 80 rokov a viac, a zdravotníckym a sociálnym pracovníkom prostredníctvom viac ako 500 očkovacích miest.



V Británii nedávno zistili výskyt novej mutácie koronavírusu, ktorá sa podľa odborníkov šíri výrazne rýchlejšie. Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent.