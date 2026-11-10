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V Británii zatkli amerického vojaka podozrivého zo špionáže pre Rusko
Muž je podozrivý zo získavania alebo sprístupňovania chránených informácií a z pomoci zahraničnej spravodajskej službe.
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) — V Británii neďaleko mesta Gloucester zatkli v utorok na základe zákona o národnej bezpečnosti z roku 2023 41-ročného príslušníka americkej armády podozrivého zo špionáže, zrejme v prospech Ruska. Uviedla to v utorok londýnska Metropolitná polícia, informuje TASR s odvolaním sa na správu televízie Sky News.
Muž je podozrivý zo získavania alebo sprístupňovania chránených informácií a z pomoci zahraničnej spravodajskej službe. V súvislosti s vyšetrovaním príslušníci protiteroristickej polície vykonávajú prehliadky na dvoch miestach v grófstve Gloucestershire. Zadržaný sa naďalej nachádza vo väzbe na policajnej stanici v Londýne.
Vyšetrovanie vedú príslušníci protiteroristickej polície v britskom hlavnom meste v spolupráci s americkými úradmi.
Koordinátorka pre boj proti terorizmu v Metropolitnej polícii Vicki Evansová uviedla, že zatknutie je výsledkom úzkej spolupráce britských a amerických orgánov. Zdôraznila, že obvinenia sú závažné a vyšetrovanie pokračuje.
Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel povedal, že prípad sa týka podozrenia zo špionáže, ktoré je podľa neho mimoriadne závažné. Zdôraznil, že FBI nebude tolerovať konanie osôb, ktoré porušia svoju prísahu Spojeným štátom a ohrozujú bezpečnosť krajiny a jej partnerov.
Toto zadržanie podľa Metropolitnej polície nesúvisí s inými pokračujúcimi protiteroristickými vyšetrovaniami. Koncom septembra zadržala protiteroristická polícia pre podozrenie z prípravy teroristického útoku päť britských občanov v blízkosti základne britského letectva Fairford, ktorú využívajú aj americké sily. Koncom októbra prokuratúra oficiálne obvinila dvoch mužov podľa zákona o národnej bezpečnosti. Spojené štáty začiatkom novembra stiahli zo základne všetky svoje strategické bombardéry B-1.
Muž je podozrivý zo získavania alebo sprístupňovania chránených informácií a z pomoci zahraničnej spravodajskej službe. V súvislosti s vyšetrovaním príslušníci protiteroristickej polície vykonávajú prehliadky na dvoch miestach v grófstve Gloucestershire. Zadržaný sa naďalej nachádza vo väzbe na policajnej stanici v Londýne.
Vyšetrovanie vedú príslušníci protiteroristickej polície v britskom hlavnom meste v spolupráci s americkými úradmi.
Koordinátorka pre boj proti terorizmu v Metropolitnej polícii Vicki Evansová uviedla, že zatknutie je výsledkom úzkej spolupráce britských a amerických orgánov. Zdôraznila, že obvinenia sú závažné a vyšetrovanie pokračuje.
Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel povedal, že prípad sa týka podozrenia zo špionáže, ktoré je podľa neho mimoriadne závažné. Zdôraznil, že FBI nebude tolerovať konanie osôb, ktoré porušia svoju prísahu Spojeným štátom a ohrozujú bezpečnosť krajiny a jej partnerov.
Toto zadržanie podľa Metropolitnej polície nesúvisí s inými pokračujúcimi protiteroristickými vyšetrovaniami. Koncom septembra zadržala protiteroristická polícia pre podozrenie z prípravy teroristického útoku päť britských občanov v blízkosti základne britského letectva Fairford, ktorú využívajú aj americké sily. Koncom októbra prokuratúra oficiálne obvinila dvoch mužov podľa zákona o národnej bezpečnosti. Spojené štáty začiatkom novembra stiahli zo základne všetky svoje strategické bombardéry B-1.