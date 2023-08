V Británii zaznamenali 400-percentný nárast babôčky admirálskej

Londýn 3. augusta (TASR) - Britská Organizácia na ochranu motýľov (BC) zaznamenala tento rok už približne 170.000 pozorovaní babôčky admirálskej, čo predstavuje oproti vlaňajšku 400-percentný nárast. Podľa vedcov je to zapríčinené klimatickou zmenou, v dôsledku ktorej sú v Británii teplejšie zimy. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Babôčka admirálska zvyčajne migruje do Británie zo severnej Afriky alebo kontinentálnej Európy, avšak v posledných rokoch začal tento druh motýľa čoraz viac prezimovávať práve na britských ostrovoch. Tento trend potvrdilo aj tohtoročné veľké sčítanie motýľov v Spojenom kráľovstve.



Organizácia na ochranu motýľov to pripisuje zvýšeným teplotám ovzdušia, vďaka čomu tento sťahovavý druh motýľa už nemusí v záujme svojho prežitia na zimu migrovať do teplejších krajín.



The Guardian pripomína, že tieto motýle zvyčajne na jar odlietajú na sever do Británie, kde kladú vajíčka a potom sa na zimu vracajú do teplejších južných krajín. Tento trend by sa však mohol v dôsledku vyšších teplôt úplne zmeniť a Británia by sa tak pre babôčky mohla stať miestom ich trvalého výskytu.



Každoročné sčítavanie motýľov umožňuje britským odborníkom sledovať, akým spôsobom klimatická zmena ovplyvňuje správanie a šírenie hmyzu.



Výskumníčka Zoë Randleová z organizácie BC v tejto súvislosti vyzvala obyvateľov Spojeného kráľovstva, aby sa ešte výraznejšie zapojili do sčítavania motýľov, ktoré potrvá do nedele 6. augusta. Pozorovatelia po celej Británii už v rámci neho vykonali viac než 85.000 samostatných sčítaní.



"Vzhľadom na to, že klimatické zmeny sú trvalým javom, je potrebné, aby sa ľudia zapojili viac ako kedykoľvek predtým a pomohli nám pochopiť, ako extrémne počasie ovplyvňuje naše motýle," uviedla Randleová.