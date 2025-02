V Británii zaznamenali nárast počtu hlásení o nenávisti voči moslimom

Londýn 19. februára (TASR) - Skupina monitorujúca zločiny z nenávisti voči moslimskej komunite v Británii v stredu oznámila, že v roku 2024 dostala historicky najvyšší počet hlásení. Z nárastu obvinila najmä internetové platformy a umelú inteligenciu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Nárast nenávisti voči moslimom je neprijateľný a vyvoláva hlboké obavy do budúcnosti," uviedla riaditeľka skupiny Tell MAMA, Iman Attaová. Tvrdí, že skupina v minulom roku zaznamenala najväčší počet nahlásených prípadov od roku 2012, keď skupina vznikla.



V roku 2024 skupina dostala hlásenia o 6313 prípadoch nenávisti voči moslimom pričom väčšina z nich bola zaznamenaná na internete. Podarilo sa jej overiť 5837. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo 4406 hlásení, z ktorých overila 3767.



Počet prípadov útokov vzrástol o 73 percent. V roku 2023 bolo zaznamenaných 99 prípadov a v roku 2024 171 prípadov.



V minulom roku bolo skupine Tell MAMA tiež nahlásených 2197 prípadov násilného správania v prostredí mimo internetu. Ich počet sa zvýšil od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 a od vraždy troch dievčat v Southporte v júli 2024. Po útoku v britskom meste sa na sociálnych sieťach šírili nepravdivé tvrdenia, že vraždy spáchal moslimský prisťahovalec, pripomína AFP. V súvislosti s útokom vypukli v Británii najhoršie nepokoje a protesty za posledné desaťročia. Objavili sa prípady útokov na mešity či útočiská pre migrantov.



Tell MAMA vo svojej správe uviedla, že významné národné a medzinárodné udalosti zvýšili počet internetových správ o nenávisti voči moslimom. Skupina tiež vyjadrila znepokojenie nad tým, ako sa na internete vytvárajú a šíria protimoslimské obrázky generované umelou inteligenciou



Sociálna sieť X je podľa skupiny "najtoxickejšou internetovou platformou pri šírení protimoslimskej nenávisti". Poznamenala na "agresívny jazyk a cielenú povahu protimoslimskej nenávisti voči iným používateľom" na tejto sieti.



Riaditeľka skupiny vyzvala britskú vládu, aby prijala koordinované opatrenia, a vyzvala verejnosť, aby sa "spoločne postavila proti nenávisti a extrémizmu".