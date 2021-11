V Británii zaznamenali prvé dva prípady nákazy variantom omikron

Londýn 27. novembra (TASR) - V Británii zaznamenali prvé dva prípady novoobjaveného koronavírusového variantu omikron. Oznámil to v sobotu britský minister zdravotníctva Sajid Javid.



"Včera neskoro večer ma kontaktoval britský úrad pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA). Bol som informovaný, že odhalili dva prípady tohto nového variantu omikron v Spojenom kráľovstve. Jeden v Chelmsforde a druhý v Nottinghame," uviedol Javid, ktorého citovala agentúra Reuters.



Minister dodal, že oba prípady spolu súvisia, pričom ide o ľudí, ktorí pricestovali z juhu Afriky. Obe osoby sú podľa jeho slov v domácej karanténe. Úrady zatiaľ vykonávajú ďalšie testy a tzv. trasovanie ich kontaktov.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta. WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.



Členské štáty EÚ sa v piatok "zhodli na potrebe aktivovať záchrannú brzdu a zaviesť dočasné obmedzenia na všetky druhy dopravy do EÚ z južnej Afriky," uviedlo na Twitteri slovinské predsedníctvo v Rade EÚ. Zavedenie opatrení je však v kompetencii jednotlivých členských krajín. Viaceré z nich tak už urobili.



Prípady nákazy týmto variantom už objavili v okrem Juhoafrickej republiky, napríklad aj v Botswane, Hongkongu či Izraeli. Z Európy hlásilo prvý prípad v piatok Belgicko. V sobotu oznámilo dva "pravdepodobné" prípady aj Česko a prvý predpokladaný prípad hlásilo aj Nemecko. V oboch krajinách však tieto podozrenia musia ešte potvrdiť testy.