BRITÁNIA LÁME REKORDY: Za polrok došlo na člnoch najviac migrantov

Londýn 22. augusta (TASR) - Do Británie prišlo na lodiach cez Lamanšský prieliv v prvej polovici roka 2024 rekordné množstvo migrantov. Avšak počet prisťahovalcov z oblasti zdravotníctva a študentov klesol, ukázali vo štvrtok oficiálne údaje Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa štatistík britského ministerstva vnútra za šesť mesiacov prišlo 13.489 migrantov na malých člnoch, čo predstavuje 18 percentný medziročný nárast. Zároveň ide o najvyšší počet za toto obdobie. V minulom roku sa za prvý polrok vydalo na cestu cez jednu z najrušnejších trás na svete 11.433 migrantov.



Počet príchodov pracovníkov v zdravotníctve a ďalších pracovníkov, ako aj študentov a ich opatrovníkov však v poslednom štvrťroku klesol. Súviselo to so sprísnením vízovej regulácie, ktorú vláda bývalého premiéra Rishiho Sunaka oznámila v decembri minulého roka a zaviedla v apríli s cieľom znížiť rekordnú úroveň imigrácie.



Ministerstvo vnútra oznámilo, že žiadateľom bolo udelených 286.382 víz vo všetkých pracovných kategóriách, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 11 percent menej, píše stanica Sky News.



Najväčší pokles zaznamenali v prípade víz pre pracovníkov v zdravotníctve a ošetrovateľstve. Úrady udelili 89.095 víz, čo v porovnaní s prvým polrokom 2023 predstavuje pokles o 26 percent.



O 13 percent sa znížil počet udelených študentských víz. Zároveň úrady schválili o tri percentá viac dočasných pracovných víz.



Podľa najnovších údajov sa v prvej polovici roka 81 percent príchodov do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv uskutočnilo na malých lodiach. Priemerný počet osôb na každej lodi je 51.



Britský premiér Keir Starmer prisľúbil rozbiť gangy pašerákov ľudí, ktoré organizujú prechody cez hranice a za každého migranta dostávajú tisíce eur.