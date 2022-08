V Británii zomrel 12-ročný chlapec v kóme, odpojili ho od prístrojov

Londýn 6. augusta (TASR) - Londýnska nemocnica odpojila v sobotu od umelej ventilácie 12-ročného Archieho Battersbeeho, ktorý bol od apríla v komatóznom stave v dôsledku poškodenia mozgu. Došlo k tomu po tom, ako jeho rodičia prehrali zdĺhavý právny spor, v rámci ktorého sa mu snažili zabezpečiť ďalšiu podporu životných funkcií. Chlapec zomrel približne o dve hodiny po odpojení.



S odvolaním sa na vyjadrenie Archieho rodiny o tom informujú agentúry AFP a Reuters.



"Som tá najpyšnejšia mama na svete, taký nádherný chlapec, a bojoval až do samého konca," povedala v sobotu Archieho matka novinárom pred londýnskou nemocnicou.



Britský súd sa ešte v júni priklonil na stranu lekárov z londýnskej kráľovskej nemocnice, ktorí chlapca liečili a tvrdili, že je mozgovo mŕtvy. Verdikt tak umožnil, aby bol odpojený od prístrojov, rodičia sa však odvolali.



S odvolaním ale neuspeli na britskom najvyššom súde a napokon ani na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu, ktorý v stredu oznámil, že sa do prípadu nebude miešať.



Rodičom sa súdy nakoniec nepodarilo presvedčiť ani o tom, aby im povolili prevoz Archieho do hospicu, informuje Reuters.



Lekári, ktorí chlapca v zmienenej londýnskej nemocnici ošetrovali, tvrdili jednak, že napojenie na prístroje nie je v chlapcovom najlepšom záujme, a zároveň, že presunom do hospicu by sa jeho stav ešte viac zhoršil.



Chlapca našla 7. apríla v bezvedomí jeho matka Hollie Danceová v ich rodinnom dome v Essexe. Odvtedy sa už neprebral.



Danceová sa domnieva, že jej syn sa do takéhoto stavu dostal po tom, ako sa zrejme zapojil do jednej z riskantných internetových výziev, populárnych medzi niektorými tínedžermi, ktorých cieľom je vydržať sa čo najdlhšie dusiť.