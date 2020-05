V Británii zomrel najstarší muž na svete, 112-ročný Bob Weighton

Londýn 28. mája (TASR) - Najstarší muž na svete, podľa organizácie Guinnessove svetové rekordy, zomrel v Británii na rakovinu vo veku 112 rokov. Správu vo štvrtok potvrdila jeho rodina, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Bob Weighton, bývalý učiteľ a inžinier zo stredoanglického grófstva Hampshire, zomrel vo štvrtok ráno doma a "pokojne" v spánku, dodala rodina.



Weighton dostal titul najstarší muž na svete vo februári - po úmrtí predchádzajúceho držiteľa Čitecu Watanabeho z Japonska.



"Rodina Weightonovcov s veľkým smútkom oznamuje smrť nášho milovaného Boba Weightona," napísali príbuzní v oznámení pre britskú domácu tlačovú agentúru Press Association (PA).



"Bol pre nás všetkých vzorom, žil svoj život tak, že sa zaujímal a spájal so všetkými typmi ľudí po celom svete. Mal mnoho, mnoho priateľstiev a čítal a rozprával sa o politike, teológii, ekológii a ďalších oblastiach až do svojej smrti. Veľmi sa zaujímal o životné prostredie," dodala rodina.



Príbuzní uviedli, že sú vďační za to, že Weighton bol "až do úplného konca" duchaplným, milým, bystrým, informovaným človekom a zábavným spoločníkom.



Narodil sa 29. marca 1908 v grófstve Yorkshire na severe Anglicka a bol jedným zo siedmich detí.



Zostali po ňom tri deti, desať vnúčat a 25 pravnúčat.



Za najstaršieho muža na svete ho uznali po tom, čo konzultant Guinnessových svetových rekordov pre gerontológiu Robert Young podrobne preskúmal dôkazy o Weightonovom narodení - po smrti Japonca Watanabeho zo začiatku tohto roka.



Juhoafričan Fredie Blom vyhlasuje, že tento mesiac oslávil 116. narodeniny, ale jeho vek ešte organizácia Guinnessove svetové rekordy nepreverila.