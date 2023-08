V Britskej Kolumbii nariadili 30.000 ľuďom evakuáciu pred požiarmi

Kelowna 20. augusta (TASR) – Približne 30.000 ľuďom v sobotu nariadili evakuáciu z domovov v provincii Britská Kolumbia na západe Kanady. Ďalším 36.000 obyvateľom oznámili, aby boli na evakuáciu pripravení, oznámili miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Britská Kolumbia podľa provinčných predstaviteľov zažíva najhoršie lesné požiare vo svojich dejinách. Najnovšie ohrozujú aj veľké časti údolia Okanagan v južnej časti provincie vrátane tamojšieho najväčšieho mesta Kelowna, ktoré zahalil hustý dym.



Vládni predstavitelia na sobotňajšej tlačovej konferencii oznámili nariadenie, ktorého cieľom je zastaviť príchod návštevníkov do oblasti. Zakazuje im ubytovať sa v hoteloch a iných zariadeniach dočasného ubytovania. Okrem 150-tisícovej Kelowny sa týka aj ďalších miest v oblasti.



Na druhej strane hranice v USA medzitým utieklo v štáte Washington pred lesnými požiarmi niekoľko tisíc ľudí. Miestne médiá informovali o najmenej jednom úmrtí.



Evakuácie v Britskej Kolumbii prišli po tom, ako hlavné mesto susedných Severozápadných teritórií, 20-tisícový Yellowknife fakticky vyprázdnili pri dosiaľ najväčšej evakuačnej akcii v tomto regióne. Vietor poháňal lesné požiare smerom k mestu, no dážď v noci na sobotu priniesol určitú úľavu, keď sa výrazne znížili teploty vzduchu.



Kanada zažíva "rekordnú" sezónu lesných požiarov, ktoré podľa oficiálnych odhadov spálili už vyše 14 miliónov hektárov územia. Je to približne rozloha Grécka a takmer dvojnásobok doterajšieho rekordu 7,3 milióna hektárov. O život dosiaľ prišli štyria ľudia.