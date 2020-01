V britských väzeniach zomrelo za 12 mesiacov 308 ľudí

Londýn 22. januára (TASR) - Za 12 mesiacov, do septembra 2019, zomrelo v britských väzeniach 308 ľudí, čo je dvakrát viac ako pred desiatimi rokmi. Informovala o tom v stredu agentúra AFP na základe údajov zverejnených v správe dobročinnej organizácie Inquest, ktorá skúma úmrtia v štátnych zariadeniach.



Zo správy Inquestu ďalej vyplýva, že v britských nápravných zariadeniach došlo každý týždeň z rozličných príčin k šiestim úmrtiam odsúdených a k dvom samovraždám.



Okrem zvýšeného počtu úmrtí došlo vo väzeniach v Británii za 12 mesiacov do júna 2019 každý deň k 166 prípadom sebapoškodenia, čo za rok predstavuje celkovo 60.594 prípadov. V roku 2009 zaznamenali úrady v britských nápravných zariadeniach 25.253 prípadov sebapoškodenia.



Riaditeľka Inquestu Deborah Colesová uviedla, že súčasná miera úmrtnosti v britských väzeniach, ako aj neschopnosť zodpovedných orgánov zabezpečiť zmenu, pôsobí na odsúdených a ich rodinných príslušníkov traumatizujúco.



"Štatistiky o stále vyššom počte úmrtí sú také pravidelné, až sa zdá, že tí, čo sú pri moci, zabúdajú, že sú to ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia starostlivosť štátu," povedala Colesová. Tento trend je "národným škandálom, ktorý si vyžaduje okamžitú a naliehavú pozornosť" zo strany zodpovedných orgánov.