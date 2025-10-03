< sekcia Zahraničie
V Brne odvolil premiér a líder SPOLU Fiala, voľby označil za zásadné
Za úspech by považoval to, ak by mohla pokračovať vláda demokratických strán, ktorá je podľa jeho slov úspešná a Česku zaisťuje prestíž.
Autor TASR
Praha/Brno 3. októbra (TASR) - Svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v piatok v Brne odovzdal líder koalície SPOLU, predseda ODS a súčasný český premiér Petr Fiala. Zdôraznil, že ide o dôležité voľby, v ktorých voliči rozhodujú o tom, či bude Česko patriť na západ alebo na východ. Ľudí vyzval, aby prišli odovzdať svoj hlas, informuje spravodajkyňa TASR.
„Sú to veľmi dôležité voľby, lebo rozhodujeme o smerovaní ČR, či sa vydáme do minulosti alebo do budúcnosti, či sa naša krajina vydá na západ alebo na východ. Verím, že každý občan využije svoj hlas a pôjde voliť, lebo to, kam bude ČR smerovať, je zásadné a dôležité,“ povedal Fiala novinárom po tom, ako odovzdal svoj hlas. Dodal, že to súvisí aj s prosperitou Česka, lebo ak by sa krajina posunula na východ, tak podľa jeho slov schudobnie.
Za úspech by považoval to, ak by mohla pokračovať vláda demokratických strán, ktorá je podľa jeho slov úspešná a Česku zaisťuje prestíž. Volebnú účasť nechcel odhadovať, dúfa len v to, že bude čo najvyššia. Priznal, že hoci je kandidátka Juhomoravského kraja, v ktorom je lídrom, skvelá, využil možnosť preferenčných hlasov.
Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h večer. Česi si vyberajú 200 zástupcov, z 26 rôznych politických zoskupení.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
