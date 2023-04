V Brne otvorili Knižnicu Milana Kunderu

Brno 1. apríla (TASR) - V deň 94. narodenín Milana Kunderu otvorili v Brne jeho knižnicu, v ktorej je uložených viac ako 3000 autorových publikácií, archív kritík a časť dokumentačného archívu s korešpondenciou.



Ako vo svojom spravodajstve informovala televízia ČT24, knižnica vznikla v Brne vďaka daru manželov Kunderovcov. Písomnosti presťahovali vlani z Francúzska do Brna, kde sa Kundera narodil.



Milan Kundera emigroval z Československa v roku 1975. O štyri roky neskôr ho komunistický režim zbavil československého občianstva a až v roku 2019 mu bolo vrátené české občianstvo.



Kunderova knižnica v Brne, ktorú slávnostne otvorili v sobotu na prvom poschodí Moravskej zemskej knižnice (MZK), vznikla vďaka jeho manželke.



"Je nielen autorkou tejto skvelej myšlienky, ale s mimoriadnou pracovitosťou a nasadením dala celý súbor dokopy a pomáhala s prípravou prevozu," povedal riaditeľ Moravskej zemskej knižnice Tomáš Kubíček.



Podľa neho najviac komplikácií pri realizácii projektu spôsobili epidémia covidu a rôzne obmedzenia, ktoré sťahovanie dlho zdržiavali.



Kubíček nepredpokladá, že by Kunderovci v blízkej dobe navštívili Brno kvôli svojmu zdravotnému stavu a veľkej vzdialenosti.



ČT24 uviedla, že Knižnica Milana Kunderu bude slúžiť aj ako miesto stretnutí s kultúrnym programom zameraným na literárne a spoločenské témy.



Skladbu programu určuje Dramaturgická rada Knižnice Milana Kunderu, ktorú tvoria významné osobnosti európskeho literárneho a kultúrneho života.



Milan Kundera počas svojho života napísal množstvo románov, poviedok a esejí, medzi najznámejšie v českom prostredí patria Žert, Směšné lásky či Nesnesitelná lehkost bytí. Patrí ku generácii, ktorá vstúpila do literárneho života krátko po komunistickom prevrate v roku 1948. Od polovice 50. rokov do začiatku 60. rokov bol prorežimným autorom a členom komunistickej strany. Po roku 1968 sa ocitol v nemilosti normalizačných orgánov a spolu s manželkou sa rozhodol pre emigráciu. Po roku 1989 sa do vlasti nevrátil a zostal vo Francúzsku.



Niektoré udalosti z jeho života nie sú dodnes úplne objasnené, pretože neposkytuje rozhovory a o minulosti mlčí. To je jeden z dôvodov, prečo neautorizovaná biografia, ktorú v roku 2020 vydal Jan Novák, vyvolala polemiku - dotýka sa totiž niektorých boľavých miest Kunderovej minulosti, konštatovala ČT24.