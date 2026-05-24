V Brne pokračoval snem sudetských Nemcov i protesty proti nemu
Brno 24. mája (TASR) – Sudetonemecké dni v Brne v nedeľu pokračovali a rečníci sa v prejavoch zhodli, že otvárajú novú kapitolu v dejinách oboch národov. Terajší 76. ročník snemu Sudetonemeckého krajanského združenia (SdL) sa totiž vôbec po prvý raz koná v Česku. V juhomoravskej metropole sa zároveň znova zišli protestujúci proti tomuto podujatiu, informuje TASR podľa servera Seznam Zprávy.
Bavorský premiér Markus Söder na sneme na brnianskom výstavisku hovoril o historickej udalosti. „Účasť tu v Brne je pre mňa naozaj historickým stretnutím. Zo všetkých rečníkov cítime silné emócie, ale zároveň uvoľnenie, že zažívame niečo výnimočné,“ vyhlásil. Popoludní ho na stretnutie pozval český prezident Petr Pavel.
Söder priblížil, že ho niektorí politici odrádzali od účasti, pretože to nemusí byť dobrý signál. On však zdôraznil, že podaná ruka sa neodmieta, a Čechov pozval na najbližší sudetonemecký snem v Mníchove. Poukázal tiež na spoločnú úlohu prehlbovania zjednotenej mierovej Európy. „Máme tu sily, ktoré sú sčasti riadené zvonku. Nesmieme sa dostať tam, kde sme už raz boli,“ varoval pred extrémistami.
Zástupca predsedu SdL Steffen Hörtler označil stretnutie Čechov a sudetských Nemcov v Brne za „výsledok odvahy, neúnavného dialógu a hlbokej túžby po porozumení“. Zdôraznil, že sudetskí Nemci 80 rokov od odsunu nežiadajú nič naspäť, ale prinášajú späť „svoju hlbokú lásku k tejto zemi, identitu a podiel na spoločnej kultúre“. Pre mnohých sa podľa neho tento víkend v Brne uzavrel bolestivý kruh. „Mnohí z našich rodičov a prarodičov o tomto okamihu snívali celý život. Na Západe si za cenu sĺz vybudovali novú existenciu, ale v srdciach nikdy neopustili Brno, Chebsko ani Jeseníky,“ povedal Hörlter.
Po vyčíňaní nacistov za druhej svetovej vojny, pri ktorom prišli o život státisíce Čechov, nasledoval divoký odsun, len z Brna vysídlili asi 20.000 Nemcov, pripomenul Seznam Zprávy.
Primátorka Brna Markéta Vaňková sa v príhovore poďakovala za odvahu viesť dialóg aj o bolestivých témach. „Sila Európy nespočíva v zabudnutí, ale v schopnosti poučiť sa z vlastných dejín,“ povedala.
Sudetonemecké dni sa začali vo štvrtok a pokračujú do pondelka. Väčšinu ich akcií sprevádzali protesty, ktoré sa konali aj v nedeľu.
Najväčší protest zvolal na popoludnie spolok Obrana národa 2. Účastníci pochodovali na Dominikánske námestie v Brne, kde sa zišlo niekoľko tisíc ľudí. Odmietli uzmierovanie so sudetskými Nemcami a ich brniansky snem považujú za provokáciu.
Program zhromaždenia na námestí sa začal husitským chorálom Ktož sú boží bojovníci, účastníci následne spievali českú a slovenskú hymnu. Mnohí tvrdili, že Česko-Slovensko právne nikdy neprestalo existovať.
Prejav k demonštrantom mal okrem iných bývalý český prezident Miloš Zeman, ktorý snem odsúdil ako „obludnosť“. „Sudetonemecký spolok založili bývalí nacisti, celú dobu vystupoval proti českým národných záujmom,“ vyhlásil.
