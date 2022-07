V Brne sa stretli európske špičky onkológie, riešili zlepšenie liečby

Brno 14. júla (TASR) - V Brne sa v stredu a vo štvrtok uskutočnila konferencia onkologických expertov. Išlo o prvé podujatie českého rezortu zdravotníctva pod záštitou predsedníctva Česka v Rade Európskej únie. Viac ako 100 odborníkov rokovalo o lepšej dostupnosti screeningových programov a zdravotnej starostlivosti pre pacientov v krajinách EÚ, informuje TASR.



Cieľom odbornej konferencie bolo, aby sa jednotliví experti podelili o znalosti a skúsenosti z boja proti rakovine, čo je aj jedným z cieľov krajín predsedníckeho tria EÚ – Francúzska, Česka a Švédska. Hlavnými témami podujatia boli onkologické registre, dostupnosť screeningových programov a včasnej prevencie a vybudovanie siete národných komplexných onkologických centier.



Námestník českého ministra zdravotníctva Jakub Dvořáček uviedol, že hlavným výstupom celej konferencie je takzvaný Call to Action – dokument, ktorý by mal v konkrétnych bodoch pomôcť implementovať celoeurópsky plán boja s rakovinou. Musia ho však schváliť ministri zdravotníctva na spoločnom zasadnutí, ktoré bude v septembri v Prahe.



Dvořáček zdôraznil, že konferencia bola orientovaná na pacienta. Všetky kroky, o ktorých diskutovali, by mali viesť k lepšej dostupnosti dát, screeningových programov a starostlivosti pre pacienta. Český minister zdravotníctva Vlastimil Válek by uvítal odmeňovanie tých, ktorí budú pravidelne chodiť na preventívne prehliadky. V dôchodku by potom mohli mať nárok napríklad na kúpele zadarmo.



Válek na konferencii pred európskymi odborníkmi vyzdvihol komplexné onkologické centrá v Česku, ktoré sú podľa jeho slov unikátne. Hovoril aj o zosieťovaní všetkých nemocníc v Česku a na Slovensku, čo umožňuje okamžite preposielať materiály medzi rôznymi nemocnicami. Zdôraznil, že v krajinách EÚ to bežné nie je.



Námestník ministra na záver pripomenul, že v rámci plánu obnovy získa Česko financie, ktoré sú vyhradené práve na onkológiu. Investíciu chcú použiť okrem dostavby kapacít v onkologických centrách v Prahe a Brne aj na výstavbu v regiónoch.