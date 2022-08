V Brne vystavujú slávnu Věstonickú venušu

Praha 19. augusta (TASR) - Po troch rokoch vystavili v Moravskom zemskom múzeu v Brne originál slávnej Věstonickej venuše. Sošku tam vo štvrtok priviezli v sprievode policajných ťažkoodencov. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe s odvolaním na server iRozhlas.cz.



Najcennejšie exponáty novej výstavy s názvom Najstaršie šperky a ozdoby tela priniesli do brnianskeho pavilónu Anthropos v zabezpečenom boxe, pričom ich sprevádzala pätica ozbrojených policajtov. Pracovníci múzea umiestnili exponáty do pripravených vitrín v ochranných rukaviciach. Originál Věstonickej venuše vystavuje múzeum len výnimočne.



Okrem slávnej sošky tu návštevníci uvidia aj desiatky šperkov a ozdôb z doby kamennej. "Chceli sme ukázať, ako pravdepodobne vyzeral človek v dobre kamennej, ako sa zobrazoval, umelecky stvárňoval a prezentoval. Preto je tu Věstonická venuša, ktorá je ľudským zobrazením tej doby," povedala kurátorka výstavy Martina Galetová.



Všetky vystavené exponáty sú originály predovšetkým z územia Moravy. "Sú tu fragmenty a kusy čeleniek alebo spínadiel, ihlice, potenciálne do vlasov, prstene alebo prstence,“ opísala Galetová.



Výstava približuje, ako sa ľudia pred 25.000 rokmi zdobili a ako si vyrábali šperky. "Materiály na výrobu historických šperkov pochádzali predovšetkým zo zvierat. Kosti, parožie, mamutovina, ktorá fungovala ako také biele zlato," spresnila kurátorka. Bol to podľa nej exkluzívny materiál, z ktorého sa vyrábali iba významné predmety.



Najvzácnejší exponát výstavy, Věstonickú venušu, budú kurátori pravidelne kontrolovať. Podľa jej stavu potom rozhodnú, či zostane vystavená počas celej výstavy. Skončiť by sa mala na budúci rok vo februári.