Brno 23. októbra (TASR) – Na výstavisku v Brne začnú v pondelok stavať poľnú nemocnicu. Personál pre ňu zaistí Fakultná nemocnica Brno, počíta sa však aj s dobrovoľníkmi. Poľná nemocnica by mala mať kapacitu 300 lôžok. Informoval o tom v piatok spravodajský portál iDNES.cz.



Rozhodnutie o začatí stavby poľnej nemocnice padlo na piatkovom rokovaní za účasti zástupcov mesta Brno, nemocníc a krajských úradov, a to na základe aktuálnych dát epidemiologickej situácie v Juhomoravskom kraji. Podľa jedného z najhorších scenárov bude provizórna nemocnice v areáli výstaviska potrebná už o dva týždne.



Stavbu nemocnice zaistia zamestnanci spoločnosti Veletrhy Brno. Vybudovaná bude v pavilóne G2, ako sa už dávnejšie predpokladalo, informoval námestník brnianskej primátorky Petr Hladík.



FN Brno dá pre poľnú nemocnicu k dispozícii svoj Emergency Medical Team, ktorý v prípade katastrof vysiela do zahraničia. Skladá sa zo šiestich lekárov a 18 zdravotných sestier, uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice Brno Veronika Plachá.



Problém však bude zrejme s ďalším personálom: na 300 lôžok totiž treba asi 100 zdravotných sestier a 300 sanitárov, čo už FN Brno nie je schopná zaistiť. Podľa Hladíka vypomôžu dobrovoľníci – medici alebo ambulantní špecialisti.



Česká vláda z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie pristúpila v stredu k prijatiu ďalších obmedzení: od štvrtka sú uzavreté maloobchodné prevádzky, pričom výnimky budú mať len predajne základného sortimentu. Veľkoobchody fungujú bez obmedzení.



Vláda od štvrtka nariadila aj obmedzenie pohybu a kontaktov s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode bude možný len jednotlivo alebo vo dvojiciach.



Za štvrtok odhalili laboratóriá v Česku 14 151 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Pribudlo aj 55 úmrtí, informoval v piatok spravodajský server Novinky.cz.