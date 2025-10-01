< sekcia Zahraničie
V Bronxe sa po výbuchu zrútila časť obytnej budovy
Videá zverejnené na internete zobrazujú rozsiahle škody pozdĺž celej jednej strany výškového domu.
Autor TASR
New York 1. októbra (TASR) - Vo štvrti Bronx v americkom meste New York sa v stredu zrútila časť obytného výškového domu. Predpokladaným dôvodom je explózia spôsobená únikom plynu. Na mieste zasahujú bezpečnostné zložky, dosiaľ nehlásili žiadne zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice CBS News.
Tamojší hasičský zbor uviedol, že dostal hlásenie o výbuchu, ktorý spôsobil zrútenie spaľovacej šachty na boku 20-poschodovej budovy v Bronxe. K výbuchu došlo v stredu ráno približne o 8.10 h miestneho času (14.10 SELČ).
Videá zverejnené na internete zobrazujú rozsiahle škody pozdĺž celej jednej strany výškového domu.
Podľa CBS po výbuchu dopadli tehly a trosky na ulicu a okolité budovy. Hasiči trosky prehľadávali s cieľom zistiť, či sa pod nimi nenachádzajú nejaké osoby.
Starosta mesta Eric Adams prostredníctvom siete X vyzval ľudí, aby sa vyhýbali oblasti nehody.
AP objasňuje, že spaľovacie šachty v budovách v New Yorku sa kedysi používali na likvidáciu odpadu, ktorý sa na mieste spaľoval. V súčasnosti sa tam už odpad nespaľuje, ale lisuje, avšak šachty sa na vyhadzovanie tohto odpadu naďalej využívajú.
Tamojší hasičský zbor uviedol, že dostal hlásenie o výbuchu, ktorý spôsobil zrútenie spaľovacej šachty na boku 20-poschodovej budovy v Bronxe. K výbuchu došlo v stredu ráno približne o 8.10 h miestneho času (14.10 SELČ).
Videá zverejnené na internete zobrazujú rozsiahle škody pozdĺž celej jednej strany výškového domu.
Podľa CBS po výbuchu dopadli tehly a trosky na ulicu a okolité budovy. Hasiči trosky prehľadávali s cieľom zistiť, či sa pod nimi nenachádzajú nejaké osoby.
Starosta mesta Eric Adams prostredníctvom siete X vyzval ľudí, aby sa vyhýbali oblasti nehody.
AP objasňuje, že spaľovacie šachty v budovách v New Yorku sa kedysi používali na likvidáciu odpadu, ktorý sa na mieste spaľoval. V súčasnosti sa tam už odpad nespaľuje, ale lisuje, avšak šachty sa na vyhadzovanie tohto odpadu naďalej využívajú.