V Bruseli budú očkovať ľudí proti covidu aj v obchodných reťazcoch

Brusel 24. augusta (TASR) - Belgická metropola spúšťa novú očkovaciu kampaň, ktorá umožní podávanie proticovidových vakcín aj vo veľkých obchodných reťazcoch, ako sú IKEA, Primark, Action či Carrefour. Cieľom je zvýšiť celkovú mieru zaočkovanosti v Bruseli, ktorý zaostáva za inými regiónmi v krajine, uviedol v utorok denník The Brussels Times.



V rámci projektu, ktorý bude prebiehať počas celého septembra, bude záujemcom ponúknutá jednodávková vakcína od firmy Johnson & Johnson.



"Zistili sme, že rôzne cieľové skupiny nie sú vôbec alebo len slabo zasiahnuté informačnými kanálmi vlády a médií," povedala Dominique Michelová, generálna riaditeľka obchodného združenia Comeos pre denník De Morgen. Nová kampaň podľa nej osloví všetkých, "pretože všetci chodia nakupovať". Dodala, že ak bude kampaň v Bruseli úspešná, tento model skúsia aplikovať aj v iných belgických mestách s nižšou mierou zaočkovanosti.



Združenie Comeos na tento účel vybralo štyri známe obchodné reťazce, ktoré by mali pokryť väčšinu cieľových skupín obyvateľov Bruselu a okolia. Návštevníci uvedených nákupných centier budú môcť od budúceho pondelka (30. augusta) dostať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 pred alebo po nákupe.



Pri obchodoch bude k dispozícii očkovací autobus Spoločnej komisie komunít hlavného mesta (COCOM), ktorá poskytne vakcíny aj zdravotnícky personál. V každom z centier bude prítomný aj lekár, ktorý odpovie na otázky ľudí, ktorí majú pochybnosti alebo obavy v súvislosti s očkovaním.



Iniciatívu privítala aj šéfka Bruselskej zdravotnej inšpekcie Inge Nevenová, ktorá pripomenula, že podobný projekt vo Francúzsku priniesol dobré výsledky.



Denník The Brussels Times pripomenul, že miera zaočkovanosti v Bruseli je výrazne nižšia ako v iných regiónoch: len 60 percent osôb starších ako 18 rokov je úplne zaočkovaných. Vo Flámsku je to 90 percent a vo Valónsku 77 percent. Bruselský región podľa novín potrebuje ešte zaočkovať viac ako 150.000 ľudí, ak chce dosiahnuť prijateľnú mieru zaočkovanosti medzi dospelými.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)