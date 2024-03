V Bruseli je Týždeň občianskej spoločnosti, upriami dôraz na eurovoľby

Brusel 5. marca (TASR) - Viac ako 200 občianskych organizácií z celej Európy, vrátane mládežníckych organizácií, mimovládnych organizácií a novinárov sa od pondelka do štvrtka zúčastňuje v Bruseli na takzvanom Týždni občianskej spoločnosti, ktorý má toho roku názov "Postav sa za demokraciu!". Podujatie pripravil Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), informuje spravodajca TASR.



Účastníci podujatia budú diskutovať o stave demokracie, výzvach a o dôležitej úlohe, ktorú občianska spoločnosť zohráva pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) a pri zostavovaní požiadaviek pre budúcich lídrov EÚ.



Do júnových eurovolieb zostáva menej ako 100 dní a Týždeň občianskej spoločnosti podľa EHSV predstavuje príležitosť znásobiť hlasy občanov a ich účasť na demokracii.



Predseda EHSV Oliver Röpke v správe pre médiá uviedol, že európske demokracie sú "v záťažovej skúške".



"Jediný spôsob, ako obstáť v tejto skúške, je rázna a jednotná reakcia. Od nás všetkých – občianskej spoločnosti a európskych inštitúcií," odkázal Röpke.



Týždeň občianskej spoločnosti má za cieľ umožniť občanom zapojiť sa do diania v EÚ a uplatňovať svoje demokratické práva, identifikovať a riešiť hrozby pre demokratické hodnoty, ako sú dezinformácie a apatia voličov. Jeho súčasťou je päť hlavných iniciatív - Dni občianskej spoločnosti, Deň európskej občianskej iniciatívy, Vaša Európa, váš názor! (YEYS), Cena občianskej spoločnosti a Novinársky seminár.



V rámci Týždňa občianskej spoločnosti bude už po 14-krát udelená Cena občianskej spoločnosti. Tohoročnými finalistami sú nominanti z Fínska, Írska, Slovenska a Talianska.



Za Slovensko je na Cenu občianskej spoločnosti nominované občianske združenie Integra z Michaloviec, ktorého poslaním je podporovať dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádzať pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovať pre nich chýbajúce komunitné služby.