V Bruseli organizujú debatu kandidátov na post šéfa eurokomisie

Brusel 23. mája (TASR) - Hlavné témy, ktorými žije v súčasnosti Európa, budú vo štvrtok popoludní súčasťou predvolebnej debaty piatich hlavných kandidátov na predsedu Európskej komisie. Debata, ktorá sa koná v rámci predvolebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu (EP), sa uskutoční od 15:00 do 16:45 h SELČ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Debatu zorganizovala Európska vysielacia únia (EBU). Organizátor potvrdil účasť rakúskeho politika a lídra Európskej ľavice Waltera Baiera, talianskeho europoslanca Sandra Goziho, ktorý v rodine európskych liberálov Obnovme Európu (RE) zastupuje francúzsku stranu Obroda, súčasnej šéfky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej, kandidujúcej za Európsku ľudovú stranu (EPP), spolupredsedníčku europarlamentnej frakcie Zelení Terry Reintkeovej a luxemburského eurokomisára Nicolasa Schmita, ktorý sa chce stať šéfom exekutívy EÚ v mene Strany európskych socialistov (PES).



Uvedení piati kandidáti budú v rámci priameho prenosu, ktorý môžu sledovať milióny Európanov, diskutovať o šiestich veľkých témach.



Každý z nich predstaví svoj názor na ekonomiku a pracovné miesta v EÚ, na obranu a bezpečnosť a zaujme stanovisko k otázkam klímy a ochrany životného prostredia, demokracie, ale aj citlivej otázky migrácia a ochrany hraníc. Dotknú sa okrem toho sa aj témy inovácií a moderných technológií.



Otázky budú môcť klásť novinári v pléne EP, diváci, ktorí sa zúčastnia debaty prostredníctvom styčných kancelárií europarlamentu v členských štátoch EÚ cez sociálne médiá a tiež dvaja moderátori veľkej debaty. Debatu budú moderovať Martin Řezníček (ČTV) a Annelies Becková (belgická televízna stanica VRT).



Všetci piati kandidáti budú hovoriť po anglicky, tlmočenie priameho televízneho prenosu bude zabezpečené do všetkých 24 úradných jazykov EÚ.



Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia vo všetkých 27 členských štátoch v dňoch 6. až 9. júna. Mimoriadny summit, na ktorom šéfovia vlád a štátov, s ohľadom na výsledky eurovolieb, rozhodnú o obsadení najvyšších pozícií v inštitúciách EÚ, sa uskutoční 17. júna v Bruseli.