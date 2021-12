V Bruseli prebehli prístupové rokovania s Čiernou Horou a Srbskom

Brusel 14. decembra (TASR) - Medzivládne konferencie s predstaviteľmi Čiernej Hory a Srbska zamerané na prístupový proces oboch západobalkánskych krajín s Európskou úniou sa v pondelok a utorok konali na pôde Rady EÚ v Bruseli.



Išlo v poradí o 14. zasadnutie prístupovej konferencie s Čiernou Horou na ministerskej úrovni a o 13. podobné stretnutie s predstaviteľmi Srbska.



Rokovania prebiehali už podľa revidovanej metodiky rozširovania EÚ, ktorá je orientovaná viac na praktické reformy v kandidátskych krajinách.



Delegáciu EÚ viedol v mene slovinského predsedníctva v Rade EÚ štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Gašper Dovžan. Delegáciu Čiernej Hory viedol minister hospodárskeho rozvoja Jakov Milatovič a srbskú delegáciu viedla premiérka tejto krajiny Ana Brnabičová.



Dovžan v správe pre médiá uviedol, že EÚ víta pokrok, ktorý Čierna Hora doteraz dosiahla, a spresnil, že ďalší úspech prístupového procesu bude závisieť od pokroku Čiernej Hory v jej prípravách na pristúpenie, najmä v súvislosti s prechodnými kritériami právneho štátu.



V prípade Srbska bola medzivládna konferencia v znamení otvorenia súboru štyroch rokovacích kapitol: dopravná politika, energetika, transeurópske siete a životné prostredie a zmeny klímy.



"Posunúť vpred proces rozširovania bolo jednou z hlavných priorít slovinského predsedníctva. Sme potešení praktickou implementáciou revidovanej metodológie rozširovania s historicky prvým otvorením súboru štyroch rokovacích kapitol. Vnáša to väčšiu dynamiku do prístupových rokovaní," opísal situáciu Dovžan.



Odkaz bruselských rokovaní pre Srbsko tkvie v potrebe dosiahnuť ďalší pokrok v kapitolách o právnom štáte a základných právach, ako aj v normalizácii vzťahov Srbska s Kosovom. To podľa EÚ bude aj naďalej zásadné a bude určovať celkové tempo prístupových rokovaní s Belehradom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)