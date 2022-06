V Bruseli protestovali desaťtisíce ľudí

Brusel 20. júna (TASR) - Približne 70.000 Belgičanov vyšlo v pondelok do ulíc Bruselu a žiadalo od vlády opatrenia na riešenie prudko rastúcich životných nákladov. Protestná akcia takmer úplne zastavila verejnú dopravu v meste. Štrajky sa dotkli aj prevádzky na hlavnom bruselskom letisku. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Demonštranti niesli vlajky a transparenty s nápismi "Viac rešpektu, vyššie mzdy" alebo "Koniec spotrebnej dane". Niektorí žiadali, aby tamojší vládny kabinet podnikol potrebné kroky. Iní tvrdili, že zamestnávatelia musia zlepšiť pracovné podmienky a zvýšiť mzdy.



Miestne dopravné podniky prevádzkovali len niekoľko liniek. Podľa Reuters však predovšetkým išlo o spoje, ktoré umožňovali demonštrantom zbiehať sa do hlavného mesta. Bruselské letisko uviedlo, že nemohlo odbavovať cestujúcich, pretože protestná akcia sa rozšírila aj na bezpečnostný personál a väčšina príletov bola tiež zrušená.



Ďalšie narušenie leteckej dopravy sa v Bruseli očakáva koncom tohto týždňa. Piloti a palubný personál bruselských aerolínií plánujú štrajkovať od 23. do 25. júna. Belgickí zamestnanci írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair budú štrajkovať tri dni od piatka 24. júna.