V Bruseli protestovali proti pandemickým obmedzeniam stovky ľudí

Brusel 30. januára (TASR) - Približne 1600 ľudí pochodovalo v nedeľu Bruselom, odhadla tamojšia polícia. Išlo o najnovší protest proti pandemickým obmedzeniam v belgickom hlavnom meste, uviedla tlačová agentúra DPA.



Podobná demonštrácia minulý týždeň viedla k násilnostiam, ale polícia hlásila, že tento protest prebehol bez incidentov.



Účastníci pochodovali k známemu monumentu Atomium na severe Bruselu a žiadali odstúpenie belgickej vlády za to, ako rieši pandémiu koronavírusu.



Minulý týždeň protestovalo v Bruseli podľa polície okolo 50.000 ľudí. Ku koncu tejto demonštrácie vypukli nepokoje. Médiá uvádzali, že demonštranti hádzali do policajtov predmety a poškodzovali budovy. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn a vodné delo. Do väzby odviedla vyše 200 ľudí.