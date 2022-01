V Bruseli demonštrovalo 5000 ľudí, protest sa obišiel bez násilností

Brusel 9. januára (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v nedeľu v belgickej metropole Brusel proti pravidlám a obmedzeniam týkajúcim sa koronavírusovej pandémie. Ako píše agentúra AFP, počas tohto víkendu nedošlo k násilnostiam, ktoré poznamenali predošlé, väčšie demonštrácie. Polícia však obkľúčila menšiu skupinu ľudí, ktorá sa priblížila k sídlu inštitúcií Európskej únie.



Dav približne 5000 ľudí počas pochodu mestom kričal "Sloboda, sloboda!" a ľudia niesli transparenty s nápismi kritizujúcimi "vakcinačnú diktatúru". Ešte pred začiatkom protestu polícia zadržala 11 osôb, ktoré mali pri sebe pyrotechniku. Ďalších 30 ľudí zatkli na konci protestnej akcie po tom, čo malá skupina hádzala projektily na príslušníkov poriadkových síl.



Demonštranti vyjadrovali nespokojnosť s povinným očkovaním zdravotníkov a používaním digitálneho covid pasu, ktorý je dôkazom o vakcinácii alebo negatívnom výsledku testu. Obyvatelia Belgicka sa ním musia preukazovať pri vstupe do reštaurácií, barov či na kultúrne podujatia. Pracovníci zdravotného systému v Belgicku majú od 1. januára tri mesiace na to, aby dali zaočkovať proti koronavírusu. Protest zorganizovalo zoskupenie organizácií vystupujúcich proti obmedzeniam s názvom "Spoločne za slobodu", napísala agentúra DPA.



"Je to absolútne absurdný krízový manažment, ktorý sa nesmierne dotýka slobôd, a ktorý povedie k systému známemu z Číny, ak to povolíme," uviedla jedna z odporkýň obmedzení.



Obdobné protesty z predchádzajúcich týždňov viedli v Belgicku k zrážkam demonštrantov s políciou, ktorá nasadila slzotvorný plyn a vodné delá. Nedeľný protest sa konal za prísnych bezpečnostných opatrení - polícia rozostavila na cestách vedúcich k budovám inštitúcií EÚ barikády z ostnatého drôtu a nasadila drony a dve vozidlá s vodnými delami.



Belgický minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke v nedeľu v televíznom rozhovore vyzval na parlamentnú debatu o sprísnení protipandemických opatrení, keďže krajina zápasí s nárastom nakazených v súvislosti so šírením variantu omikron.



Vandenbroucke poznamenal, že ešte pred rokom tvrdil, že povinné očkovanie nie je dobrý nápad a je potrebné ľudí presvedčiť, aby sa dali zaočkovať proti covidu. "Teraz, keď vieme, že skutočne musíme zaočkovať 100 percent populácie - čo sme si pred rokom nemysleli a predpokladali sme, že 70 percent stačí - ešte stále potrebujeme nejaké všeobecné prijatie (ochoty dať sa zaočkovať)," dodal.



Belgicko zaznamenalo od 30. decembra do 5. januára v priemere 17.513 nových denných prípadov nákazy, čo je o 96 percent viac v porovnaní s týždňom predtým. V krajine v spomínanom termíne denne evidovali aj 169 hospitalizácií pacientov s covidom, čo je o 28 percent viac ako týždeň dozadu.