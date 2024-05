Konalo sa fórum na posilnenie obrannej spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou

Brusel 7. mája (TASR) - V utorok sa v Bruseli konalo fórum zamerané na posilnenie obrannej priemyselnej spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou. Cieľom je poskytnúť Ukrajine trvalú vojenskú podporu aj z dlhodobého hľadiska a lepšie riešiť obranné a priemyselné potreby Ukrajiny.



Podujatie zorganizované Európskou úniou hostili šéf diplomacie EÚ Josep Borrell a eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton spolu s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom a ministrom pre strategický priemysel Olexandrom Kamyšinom. Fórum podporili belgické predsedníctvo v Rade EÚ a Asociácia európskeho leteckého, bezpečnostného a obranného priemyslu (ASD).



Na podujatí sa stretlo viac ako 400 zástupcov vlád, obranného priemyslu EÚ a Ukrajiny, predstavitelia priemyselných združení a kľúčových partnerských krajín a inštitúcií EÚ.



Európska komisia spresnila, že Fórum obranného priemyslu medzi EÚ a Ukrajinou je prvým konkrétnym krokom pri implementácii Európskej stratégie obranného priemyslu (EDIS), ktorú spustili v marci tohto roka.



Fórum otvára cestu na identifikáciu konkrétnych iniciatív spolupráce a hlavných projektov medzi EÚ a ukrajinským obranným priemyslom, napríklad prostredníctvom spoločných podnikov. To má podporiť užšiu spoluprácu medzi podnikmi z oblasti obrany a postupnú integráciu ukrajinského priemyslu do Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB).



"Fórum je kľúčové pre posilnenie spolupráce medzi obranným priemyslom Ukrajiny a EÚ. Je to kľúčové teraz, ale aj pre naše budúce potreby. Som presvedčený, že to zblíži naše obranné priemysly, umožní nám učiť sa jeden od druhého a pomôže Ukrajine brániť sa pred ruskou útočnou vojnou. To sa z dlhodobého hľadiska môže ukázať ako potrebný zvrat v celej hre," uviedol Borrell v správe pre médiá.



EÚ na fóre zopakovala, že je aj naďalej odhodlaná podporovať Ukrajinu čímkoľvek, čo je potrebné, aby zvíťazila vo vojne proti Rusku. Únia bude nabádať členské štáty, aby Kyjevu poskytovali väčšiu a rýchlejšiu vojenskú pomoc a podporu prostredníctvom Európskeho mierového nástroja.



EÚ navrhla podporiť aj spoločné obstarávanie cez európsky obranný priemysel (s účasťou Nórska) a obstarávanie prostredníctvom spoločných podnikov medzi európskym a ukrajinským obranným priemyslom.



EÚ a jej členské štáty od spustenia ruskej invázie poskytli Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 32 miliárd eur. Členské štáty v marci odobrili Fond pomoci Ukrajine, ktorý Ukrajincom poskytne dodatočnú podporu vo výške päť miliárd eur v rámci Európskeho mierového nástroja. V rámci tohto nástroja EÚ už poskytla Ukrajine smrtiace aj nesmrtonosné vojenské vybavenie vrátane munície a pokrytia nákladov na výcvik 47.000 ukrajinských vojakov. Cieľom je ich do tohto leta vycvičiť 60.000.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)