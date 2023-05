V Bruseli pribúdajú obavy o schopnosti Maďarska prevziať predsedníctvo

Brusel 30. mája (TASR) - V inštitúciách Európskej únie pribúdajú názory, či by Maďarsku nemalo byť zabránené, aby v druhom polroku 2024 prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. O tejto téme v utorok informoval Týždenník Politico s tým, že to bude jednou z mimopracovných debát ministrov na zasadnutí utorňajšej Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Maďarsko a následne aj Poľsko možno nebudú schopné zhostiť sa úlohy predsedníckych krajín, keď sú v dlhodobom konflikte s Bruselom kvôli porušovaniu zásad právneho štátu, uviedol Politico. Obe krajiny preberú riadenie EÚ po eurovoľbách, keď sa budú formovať prvky spoločnej európskej politiky do konca tohto desaťročia.



Proti tomu, aby Maďarsko od júla do decembra 2023 šéfovalo Rade EÚ je aj Európsky parlament. Aktívna je najmä frakcia Európskej ľudovej strany (EPP), ale návrh na hlasovanie v tejto veci podporili aj socialisti a demokrati (S&D), liberáli z Obnovme Európu (RE), frakcia Zelených a ľavicový blok GUE/NGL.



"V týchto bezprecedentných časoch je kľúčové, aby Rade EÚ predsedala krajina, ktorá je schopná presadzovať silnú spoluprácu medzi členskými štátmi pri rozhodovaní, najmä v otázkach, ako sú sankcie proti Rusku alebo podpora Ukrajine," povedal pre Politico Petri Sarvamaa, hovorca skupiny EPP pre rozpočtovú kontrolu a otázky týkajúce sa právneho štátu. Dodal, že vláda v Budapešti nedodržiava zásady EÚ týkajúce sa právneho štátu.



Podľa Politico Rada ministrov sa chce tejto téme venovať len "okrajovo", pričom snahou je zistiť ako sú členské štáty naklonené myšlienke prípadného odkladu alebo presunu (výmeny s inou krajinou) maďarského predsedníctva.



Tlačová agentúra AFP uviedla, že pred utorňajšími rokovaniami európskych diplomatov nemecká štátna tajomníčka pre európske záležitosti Anna Luhrmannová vyjadrila "pochybnosti" o schopnosti Maďarska predsedať Rade EÚ.



Upozornila, že Maďarsko je "izolované" v EÚ kvôli problémom súvisiacich s právnym štátom a aj zanecháva pochybnosti aj pri podpore Ukrajiny pri brutálnej útočnej vojne Ruska.



Aj šéf holandskej diplomacie Wopke Hoekstra priznal, že perspektívu maďarského predsedníctva v Rade EÚ vníma ako "nepohodlnú" a dodal, že podobné pocity majú viacerí jeho rezortní kolegovia.



Maďarsko prvýkrát predsedalo Rade EÚ v prvej polovici roku 2011.



Maďarsko pre nedostatky v boji proti korupcii a nezávislosti médií a v oblasti súdnictva EÚ pozastavila vyplácanie miliárd eur z eurofondov.











