V Bruseli sa začal summit Európskej rady
Lídri budú rokovať aj o členstve Ukrajiny v EÚ.
Autor TASR
Brusel 19. marca (TASR) - Vo štvrtok sa v Bruseli začal pravidelný marcový summit Európskej rady (ER). Na úvod je na programe tradičná výmena názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. Následne sa lídri krajín EÚ budú venovať vojne na Ukrajine a snahám presvedčiť maďarského premiéra Viktora Orbána, aby prestal blokovať pôžičku pre Ukrajinu a nový balík protiruských sankcií. Veto odôvodňuje zastavením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko, informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
„Ak nie je ropa, nie sú ani peniaze“ pre Ukrajinu, reagoval v utorok Orbán po oznámení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ropa by cez ropovod mohla začať tiecť začiatkom mája. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa oznámili, že Ukrajina súhlasila s technickou a finančnou pomocou EÚ pri opravách ropovodu.
Ukrajina tvrdí, že ropovod Družba bol poškodený počas ruských útokov z 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania.
Maďarsko preto blokuje pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, na ktorej sa lídri dohodli už na decembrovom summite. Financovaná má byť zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vtedy vyjednali výnimku, takže sa nepripoja k spoločným garanciám ani splácaniu úrokov.
Hoci pôžičku už schválil Európsky parlament aj veľvyslanci členských štátov EÚ vo februári, jej vyplatenie Orbán blokuje jedným z legislatívnych návrhov, ktorý si opäť vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských krajín.
Podporná pôžička pre Ukrajinu má pozostávať z vojenskej pomoci vo výške 60 miliárd eur a z 30 miliárd eur určených na fungovanie štátu a základných verejných služieb. EÚ plánovala začať s jej vyplácaním od apríla, keďže sa predpokladalo, že Kyjevu dovtedy dôjdu finančné prostriedky. Naliehavosť sa čiastočne zmiernila po tom, čo Medzinárodný menový fond na konci februára schválil štvorročnú pôžičku vo výške 8,1 miliardy dolárov na podporu ukrajinskej ekonomiky.
Predseda ER Costa maďarskému premiérovi opakovane zdôraznil, že prijaté rozhodnutia na summitoch musia členské štáty rešpektovať a čo najskôr implementovať.
Slovensko v reakcii na zastavenie toku ropy pristúpilo k zastaveniu núdzových dodávok elektriny Ukrajine. Fico zároveň pripustil, že je pripravený blokovať pôžičku, ak by si to situácia vyžadovala - napríklad po prehre Orbána v parlamentných voľbách 12. apríla. V stredu avizoval, že sa zdrží podpory záverov o Ukrajine, ak sa do konečného dokumentu nedostane zmienka o ropovode Družba.
Navrhovaný 20. balík protiruských sankcií je zameraný najmä na energetiku, finančné služby a obchod. EÚ ho pôvodne chcela prijať do štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára). Pre maďarské veto sa to nepodarilo a EÚ sa preto viac sústreďuje na spomenutú pôžičku.
Lídri budú rokovať aj o členstve Ukrajiny v EÚ. Hoci sa objavili výzvy na jej prijatie už v roku 2027, väčšina členských štátov to odmietla. Za nereálne to v rozhovoroch pre TASR označili aj Marek Dabrowski z think-tanku Bruegel a Zuzana Stuchlíková z think-tanku Europeum. Fico považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny, zároveň si však nevie predstaviť, že by Kyjev z politických a ideologických dôvodov predbehol krajiny, ktoré sú podľa neho na členstvo lepšie pripravené.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
