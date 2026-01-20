< sekcia Zahraničie
V Bruseli sa začína spor Poľska s Pfizerom o vakcíny
Autor TASR
Brusel/Varšava 20. januára (TASR) - V stredu sa pred prvostupňovým súdom v Bruseli začne spor medzi Poľskom a farmaceutickou spoločnosťou Pfizer o neodobraté vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Americký výrobca žiada od Poľska zaplatenie 5,65 miliardy zlotých (cca 1,34 mld. eur) za 60 miliónov neprevzatých dávok, informuje varšavský spravodajca TASR podľa portálu Rynek Zdrowia.
Spor sa viaže na rozhodnutie z apríla 2022, keď Poľsko odmietlo prevziať ďalšie dodávky vakcín od firmy Pfizer z dôvodu ich nadbytku a rizika ich nevyužitia. Poľská strana argumentuje aj tým, že výrobca neutrpel škodu v uvádzanej výške, keďže časť vakcín nebola vyrobená ani fyzicky dodaná. Pfizer napriek tomu trvá na tom, že Poľsko porušilo zmluvné záväzky.
V takýchto sporoch podľa vyjadrenia Roberta Grzeszczaka z Varšavskej univerzity pre denník Rzeczpospolita nesie dôkazné bremeno žalobca, ktorý musí preukázať nielen porušenie zmluvy, ale aj skutočný rozsah vzniknutej škody, navyše pri plnení zmlúv uzavretých v mimoriadnych podmienkach.
Expert zároveň upozornil, že prípad môže mať širší význam pre budúce vzťahy medzi štátmi a nadnárodnými farmaceutickými spoločnosťami. Vysoké finančné nároky a mimoriadny charakter pandémie podľa neho zvyšujú pravdepodobnosť, že spor sa skončí skôr dohodou strán než rozsudkom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
