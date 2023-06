Výbor EP schválil správu o zásahoch do demokratických procesov

Brusel 1. júna (TASR) - Osobitný výbor Európskeho parlamentu (EP) pre zahraničné zasahovanie do demokratických procesov v Európskej únii (ING2) vo štvrtok v Bruseli schválil správu, ktorá po škandále Katargate prináša sériu odporúčaní pre EP ako sa brániť proti korupcii a pred zahraničnými zásahmi z tretín krajín. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za vypracovaním správy stoja spravodajcovia Vladimír Bilčík zo Slovenska z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) a Nathalie Loiseauová z Francúzska z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).



Bilčík pre TASR upozornil, že ide o zásadný politický dokument. Jeho vznik považuje za dôkaz, že EP si jasne uvedomuje hrozbám z tretích krajín.



"Autoritárske režimy na čele s Ruskom a Čínou majú záujem oslabovať nielen EÚ a jej inštitúcie, ale aj jednotlivé členské štáty. Potrebujeme byť voči týmto zahraničným zásahom odolnejší. Verím, že kroky, ktoré v správe navrhujeme, si osvojí nielen EÚ, ale aj jej členské krajiny," odkázal europoslanec.



Bilčík zdôraznil, že EP si po škandále Katargate uvedomil rozsah toho, čo sa udialo a chce sa poučiť. Škála navrhovaných opatrení EP pomôže účinne sa brániť proti korupcii a zasahovaniu do práce poslancov.



"Posilnia transparentnosť, integritu aj zodpovednosť. Ide napríklad o častejšie previerky pri práci s citlivými dokumentami, dôslednejšiu kontrolu poskytovateľov služieb pre európske inštitúcie, zverejňovanie stretnutí europoslancov s lobistami, detailnejšie zverejňovanie príjmov europoslancov či prijatie prechodnej polročnej lehoty pre europoslancov po skončení ich mandátu, aby ich nemohli okamžite zamestnať tretie krajiny," vysvetlil.



Podľa jeho slov pre europoslancov by mali platiť aj prísnejšie pravidlá pri pracovných cestách do zahraničia, aby rešpektovali vopred schválené politické pozície.



Zároveň vyjadril presvedčenie, že správa prijatá výborom ING2 je dobrou inšpiráciou aj pre Slovensku.



"Slovensko je jedným z terčov zahraničného zasahovania. Rusko, ktoré vedie útočnú vojnu na Ukrajine, má veľký záujem naštrbiť zahraničnopolitickú orientáciu našej krajiny ako jedného z najbližších spojencov Ukrajiny. Je kľúčové, aby sme posilnili naše politické inštitúcie a demokraciu pred zásahmi zo zahraničia. Táto správa nám ponúka návod, ako na to," opísal situáciu.



V rámci škandálu Katargate boli niektorí europoslanci na čele s bývalou popredsedníčkou EP Evou Kailisovou obvinení z podplácania výmenou za zlepšovanie obrazu o Katare.



Európsky parlament bude správu výboru ING2 schvaľovať na júlovej plenárnej schôdzi v Štrasburgu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)