V Bruseli začalo prípravné pojednávanie v prípade útokov z marca 2016

Brusel 7. decembra (TASR) - Štyri a pol roka po teroristických útokoch na bruselskom letisku a na stanici metra Maelbeek, ktoré si vyžiadali 32 ľudských životov a 340 zranených, sa v pondelok začala v Bruseli ďalšia dôležitá etapa príprav súdneho procesu s osobami obvinenými z účasti na týchto útokoch. Informovala o tom televízna stanica RTBF.



Najnovšia fáza príprav, už dvakrát preložená v dôsledku nákazy koronavírusom u niektorých z obžalovaných, potrvá do 18. decembra a podľa RTBF stanoví základný rámec pre smerovanie celého súdneho procesu.



Pojednávanie sa v pondelok nekonalo v bruselskom justičnom paláci, ako by bolo ináč obvyklé, ale v bývalom sídle NATO na okraji mesta, kde bolo možné zaistiť lepšie bezpečnostné opatrenia.



Podľa RTBF v okolí bývalého sídla NATO hliadkovali desiatky policajtov, všetky vozidlá vstupujúce do budovy boli prehľadané a účastníci pojednávania mali zakázané priniesť si so sebou jedlo a nápoje.



Na pondelkovom pojednávaní sa zúčastňuje 45 právnikov zastupujúcich rodiny 25 obetí, 13 obhajcov a štyria obžalovaní. Hlavní obvinení Salah Abdeslam, Mohamed Abrini a Ossama Krayem sa však pred súd osobne nedostavili a zastupovali ich len obhajcovia.



Šestnásť osôb je obžalovaných z úkladnej vraždy, pokusu o vraždu s teroristickým pozadím a členstva v teroristickej organizácii. Voči trom atentátnikom, ktorí zomreli pri útokoch z 22. marca 2016, bolo stíhanie zastavené. V prípade ďalších troch obvinených prokuratúra hovorí o ich možno prepustení na konci vyšetrovania pre nedostatok dôkazov.





