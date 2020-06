V Bruseli začína päťtýždňový maratón rokovaní medzi EÚ a Britániou

Brusel 29. júna (TASR) - V pondelok v Bruseli odštartoval päťtýždňový maratón intenzívnych rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Ich cieľom je dosiahnuť pokrok ohľadom budúcich pobrexitových vzťahov a vyhnúť sa "katastrofickému scenáru", čiže žiadnej dohode do konca tohto roka, upozornila v pondelok tlačová agentúra AFP.



Prvé päťdňové osobné debaty - prvé od marca, keď vypukla koronakríza - prebehnú v Bruseli. Budú pokračovať každý týždeň, striedavo v Londýne a Bruseli, až do konca júla. Podľa AFP vyjednávači oboch strán naznačujú mierny optimizmus a zintenzívnenie rozhovorov vnímajú ako nový impulz na dosiahnutie pokroku po tom, ako predošlé štyri kolá rokovaní nepriniesli želateľné výsledky.



Britský premiér Boris Johnson sa netají, že by chcel dosiahnuť možný kompromis o "hlavných obrysoch politickej dohody" už do konca júla. Skeptickejšie to však vnímajú členské štáty EÚ, ktoré sa v najbližších mesiacoch budú zameriavať na svoj plán obnovy a odolnosti po koronakríze. EÚ ako "okamih pravdy" pre pobrexitové urovnanie vzťahov s Londýnom vníma skôr október.



"Bude to moment, keď musíme byť pripravení predložiť návrh dohody, ak chceme, aby bola ratifikovaná do konca tohto roka," uviedol hlavný vyjednávač EÚ pre budúce vzťahy s Britániou Michel Barnier minulý týždeň na pôde Centra pre európsku politiku (EPC).



Spojené kráľovstvo, ktoré vystúpilo z EÚ 31. januára tohto roka, musí uplatňovať pravidlá Únie do 31. decembra. Ak sa dovtedy neuzavrie žiadna dohoda, na obchodné vzťahy medzi týmito partnermi sa budú vzťahovať iba pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo znamená vysoké clá a rozsiahle colné kontroly.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)