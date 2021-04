V Bruseli zatkli europoslanca, odsúdeného lídra Zlatého úsvitu

Viac informácií o odobraní imunity nájdete TU.

Atény/Brusel 27. apríla (TASR) – V belgickej metropole Brusel zatkli v utorok gréckeho europoslanca Jannisa Lagosa, bývalého popredného člena gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit. Došlo k tomu niekoľko hodín po tom, ako Lagosovi poslanci Európskeho parlamentu hlasovaním odobrali imunitu.Lagosa, ktorého vlani v Grécku odsúdili na 13 rokov väzenia, avšak pred nástupom na výkon trestu ho chránila práve imunita europoslanca, zadržali v Bruseli na základe medzinárodného zatykača. Pre agentúru AFP to potvrdil zdroj z gréckej polície.O svojom zadržaní na Twitteri informoval aj samotný Lagos.napísal.Grécka tlačová agentúra ANA uviedla, že Atény podnikajú kroky na Lagosovo vydanie do Grécka.Lagosa (48) vlani v októbri grécky súd spoločne s ďalšími lídrami i bývalými členmi krajne pravicovej strany Zlatý úsvit odsúdil za členstvo v zločineckej organizácii a ďalšie trestné činy. Došlo k tomu týždeň po tom, ako súd v Aténach označil stranu Zlatý úsvit (Chrysi avgi) za zločineckú organizáciu.Lagosa však pred nástupom na výkon trestu chránila imunita poslanca europarlamentu, do ktorého ho zvolili v roku 2019 - ešte ako člena Zlatého úsvitu. Túto stranu Lagos ešte v priebehu toho istého roka opustil a stal sa nezávislým europoslancom, pričom v EP bol v skupine tzv. nezaradených.Grécke úrady na poslancov EP apelovali, aby mu imunitu odobrali. Stalo sa tak v pondelňajšom hlasovaní, keď sa za zrušenie jeho imunity vyslovilo 658 europoslancov, proti ich bolo len 25.Lagosa odsúdili vlani v októbri spolu so zakladateľom a lídrom strany Zlatý úsvit Nikosom Michaloliakosom a ďalšími členmi vedenia strany na 13 rokov väzenia. Súd zároveň udelil nižšie tresty odňatia slobody desiatkam ďalších členov Zlatého úsvitu vrátane bývalých poslancov gréckeho parlamentu.Proces bol považovaný za jednej z najdôležitejších v moderných politických dejinách Grécka, uvádza AFP. Podnietila ho vražda 34-ročného protifašistického rappera Pavlosa Fyssasa, ktorého v noci v septembri 2013 naháňal dav násilníkov zo Zlatého úsvitu a nakoniec ho jeden z prívržencov tejto strany dobodal na smrť pred kaviarňou na predmestí Atén.Michaloliakos a väčšina odsúdených členov strany už v Grécku nastúpila na výkon trestu. Výnimkou je Christos Pappas, považovaný v Zlatom úsvite za tzv. muža číslo dva, ktorý je momentálne na úteku.Zlatý úsvit mal v rokoch 2012-19 aj zastúpenie v gréckom parlamente. V roku 2015 bola táto neonacistická strana založená v 80. rokoch minulého storočia dokonca tretím najsilnejším politickým subjektom v krajine. Na úpadok jej popularity však mala veľký vplyv práve vražda rappera Fyssasa.