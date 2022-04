V Buči a na ďalších predmestiach Kyjeva bolo zabitých vyše 720 ľudí

Kyjev 13. apríla (TASR) - Vyše 720 ľudí bolo dovedna zabitých v Buči a na ďalších predmestiach ukrajinskej metropoly Kyjev, z ktorých sa nedávno stiahli ruskí vojaci. Viac ako ďalších 200 osôb je tam považovaných za nezvestných. Uviedlo to v stredu skoro ráno ukrajinské ministerstvo vnútra, informuje agentúra AP.



Len v samotnej Buči dosiaľ objavili 403 tiel, povedal ešte v utorok tamojší starosta Anatolij Fedorčuk. Počet obetí pritom môže podľa jeho slove ešte narásť, keďže mesto stále prehľadávajú. Ľudí, ktorí z Buče odišli, zároveň starosta na tlačovej konferencii upozornil, že je ešte príliš skoro na to, aby sa vrátili domov.



Ukrajinská generálna prokuratúra zároveň v utorok informovala, že preveruje, čo sa stalo v okrese Brovary v Kyjevskej oblasti, ležiacom severovýchodne o hlavného mesta. V dedine Ševčenkove tam počas obhliadky súkromnej rezidencie objavili v pivnici telá šiestich civilistov so strelnými ranami. Zodpovednosť za ich zastrelenie pripísala prokuratúra ruským vojakom.