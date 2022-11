V Budapešti budú demonštrovať učitelia; podporia ich aj záchranári

Ľudia vytvárajú živú reťaz a držia transparent s nápisom Učitelia nie sú sluhovia na Margitinom moste v Budapešti v piatok 18. novembra 2022 počas ďalšieho celonárodného štrajku učiteľov v Maďarsku proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve. Foto: TASR/AP

Budapešť 25. novembra (TASR) - Protestné zhromaždenia nespokojných pedagógov v Maďarsku, ktoré sa začali ešte v januári, budú pokračovať v sobotu na budapeštianskom Kossuthovom námestí demonštráciou Za vzdelanie. Okrem učiteľských odborov a študentských hnutí vyjdú do ulíc aj záchranári. Uviedol to v piatok spravodajský sserver Napi.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ), Odborový zväz pedagógov (PSZ) a občianske hnutie noÁr v rámci tohto celoštátneho protestu odovzdajú zástupcovi ministerstva vnútra zodpovednému za školstvo petíciu a potom demonštranti pôjdu na Kossuthovo námestie, kde zaznejú prejavy k problémom verejného školstva.oznámilo Združenie maďarských záchranárov (MMSZ).Po bezvýsledných rokovaniach zástupcov pedagógov s vládou, ktoré sa 7. novembra týkali usporiadania miezd a zníženia pracovnej záťaže, začali maďarskí učitelia 18. novembra ďalší celoštátny štrajk.Podľa vyjadrení odborárov sa tento rok mzdy učiteľov v Maďarsku nezvýšia a k dohode nedošlo ani v ďalších požiadavkách štrajkového výboru na poslednom rokovaní členov štrajkového výboru so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra pre verejné vzdelávanie Zoltánom Maruzsom.Do prvého výstražného štrajku sa 31. januára zapojilo 20.000 pedagógov. Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpilo 16. marca 30 percent učiteľov. Tisíce učiteľov, žiakov a rodičov vytvorili 27. októbra v Budapešti i v ďalších maďarských mestách živú reťaz na protest proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve.Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí; na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.