V Budapešti museli pre zaplavenú šachtu výťahu evakuovať 30 pacientov

Budapešť 21. septembra (TASR) - Do priestorov budapeštianskeho Národného ortopedického ústavu (OMINT) vnikla spodná voda, preto v noci z piatka na sobotu museli evakuovať vyše 30 pacientov. Pre agentúru MTI to uviedlo riaditeľstvo ústavu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zaplavená bola jedna z výťahových šácht nemocnice v Budíne na ulici Frankel Leó út. Pre evakuáciu sa rozhodlo vedenie z dôvodu rizika, že voda vo výťahovej šachte môže spôsobiť výpadok elektriny.



Pracovníci ústavu v záujme bezpečnej starostlivosti presunuli pacientov v rámci nemocnice do inej budovy. Pri evakuácii asistovali okrem nemocničného personálu aj pracovníci záchrannej služby, úradu civilnej ochrany a ďalšie partnerské organizácie.



Viacerí pacienti sa rozhodli stráviť víkend doma, ich liečba bude pokračovať v pondelok. Starostlivosť o pacientov ústavu naďalej bezpečne pokračuje, zdôraznilo vedenie inštitúcie.



Dunaj má v Budapešti kulminovať v sobotu. Podľa predpovede vodohospodárov dosiahne hladina rieky zhruba 840 centimetrov, čo je o 50 centimetrov menej než pri povodni v roku 2013.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)